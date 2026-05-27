ВСУ поразили российский радар «Небо-СВ» и ряд вражеской техники на оккупированных территориях

Национальная безопасность
Читати українською
Силы беспилотных систем ВСУ нанесли ряд поражений по ключевым целям врага на временно оккупированных территориях Луганской, Донецкой и Запорожской областей.
радар «Небо-СВ»Defense Express

Силы беспилотных систем поразили ряд ключевых целей врага на оккупированных территориях, среди которых – радиолокационная станция «Небо-СВ» и объекты российских зенитных комплексов.

Об этом сообщает пресс-служба СБС ВСУ, обнародовав соответствующие кадры.

От 1500 до 6000 км вглубь: 12 рекордных по дальности ударов Украины по военным целям в рфУкраинские дроны успешно долетают до Тюменской и Челябинской областей, Ухты, Пермского края и Башкортостана. На инфографике – 12 рекордных по дальности ударов БПЛА по военным объектам на территории рф.

Как отмечается, на территории оккупированной Луганской области 1-й отдельный центр поразил РЛС «Небо-СВ», которая предназначена для обнаружения и сопровождения воздушных целей и является важным элементом российской системы противовоздушной обороны.

По данным СБС ВСУ, врага на временно оккупированных территориях Украины были также поражены:

  • командно-штабная машина комплекса «Бук-М2» в Луганской области;
  • тягач из состава ЗРК С-350 «Витязь» в Донецкой области;
  • склад материально-технического обеспечения в Луганской области, а также еще один склад МТО и временный пункт дислокации противника;
  • временный пункт дислокации оккупантов в Донецкой области;
  • поразили логистические цели противника в Запорожской и Донецкой областях.

Напомним, недавно Силы обороны нанесли удары по базам и эшелону оккупантов на Луганщине.

Также в ночь на 23 мая пилоты Сил беспилотных систем повторно атаковали дронами вражеский фрегат «Адмирал Эссен» в порту Новороссийска.

Кроме этого, в понедельник, 25 мая, ВСУ поразили ракетами Storm Shadow военный объект оккупантов на Луганщине.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM

самое важное от «Слово и дело»
ВСУ Запорожская область Луганская область Донецкая область Оккупанты Военная техника Оккупация Потери россии в войне с Украиной СБС ВСУ
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

Зеленский рассказал, почему именно направил письмо Трампу и Конгрессу США
ВСУ поразили российский радар «Небо-СВ» и ряд вражеской техники на оккупированных территориях
Элитную квартиру российского нефтяного бизнесмена в центре Киева передали АРМА
Оккупанты ударили по детской площадке в Херсоне, есть жертва и ранены дети
«К настоящей дипломатии не готовится»: Зеленский заявил, что рф планирует дополнительную мобилизацию
инфографикаИсторические, краеведческие, художественные: какие музеи Украины повредила рф за время большой войны
Подготовка к зиме: на дополнительные котельные направят более 3 млрд. гривен
инфографикаСколько законопроектов подал Кабмин Гончарука, Шмыгаля и Свириденко и сколько приняла Рада
«Укрпочта» запустила новый формат выдачи посылок: как забрать отправление без очереди
В Одесском районе возросло количество пострадавших в результате атаки рф
Больше новостей