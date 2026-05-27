ВСУ поразили российский радар «Небо-СВ» и ряд вражеской техники на оккупированных территориях

Силы беспилотных систем поразили ряд ключевых целей врага на оккупированных территориях, среди которых – радиолокационная станция «Небо-СВ» и объекты российских зенитных комплексов.

Об этом сообщает пресс-служба СБС ВСУ, обнародовав соответствующие кадры.

Как отмечается, на территории оккупированной Луганской области 1-й отдельный центр поразил РЛС «Небо-СВ», которая предназначена для обнаружения и сопровождения воздушных целей и является важным элементом российской системы противовоздушной обороны.

По данным СБС ВСУ, врага на временно оккупированных территориях Украины были также поражены:

командно-штабная машина комплекса «Бук-М2» в Луганской области;

тягач из состава ЗРК С-350 «Витязь» в Донецкой области;

склад материально-технического обеспечения в Луганской области, а также еще один склад МТО и временный пункт дислокации противника;

временный пункт дислокации оккупантов в Донецкой области;

поразили логистические цели противника в Запорожской и Донецкой областях.

Напомним, недавно Силы обороны нанесли удары по базам и эшелону оккупантов на Луганщине.

Также в ночь на 23 мая пилоты Сил беспилотных систем повторно атаковали дронами вражеский фрегат «Адмирал Эссен» в порту Новороссийска.

Кроме этого, в понедельник, 25 мая, ВСУ поразили ракетами Storm Shadow военный объект оккупантов на Луганщине.

