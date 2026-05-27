Парламент принял закон о публичных закупках, который разблокирует $3,5 млрд помощи Украине

Верховная Рада поддержала законопроект №11520, предусматривающий новые процедуры публичных закупок. Это решение нардепов поможет разблокировать для Украины 3,5 млрд долларов финансовой поддержки от Всемирного банка.

Об этом стало известно из трансляции заседания Верховной Рады.

Решение во втором чтении и в целом поддержали 245 народных избранников. Против не голосовал ни один нардеп, воздержались – 11.

Принятый закон является одним из ключевых евроинтеграционных актов и важной составляющей переговорного процесса по обретению Украиной членства в ЕС. Его положения направлены на имплементацию европейских стандартов в сфере публичных закупок, дальнейшее приближение национального законодательства к правовой системе Евросоюза и гармонизацию законодательства Украины с правом ЕС.

Закон должен стать действенным инструментом экономии бюджетных ресурсов, усиления доверия международных партнеров и повышения эффективности использования государственных средств. Документ также будет способствовать укреплению позиций Украины в переговорах о вступлении в ЕС.

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко поблагодарила парламентариев за поддержку законопроекта и отметила, что это важный шаг для продолжения реформы публичных закупок. В частности, он поможет более прозрачно использовать бюджетные средства.

«Закон также является частью договоренностей со Всемирным банком и позволит разблокировать для Украины 3,5 млрд долларов финансовой поддержки. Продолжаем работать в синергии Правительства и Парламента для выполнения международных обязательств», – добавила Свириденко.

Законопроект позволит внедрить новые инструменты в Украине, будет способствовать инновационному партнерству и создаст динамичные и прозрачные системы. Также он упрощает привлечение международных инвестиций.

Напомним, вчера Верховная Рада Украины не смогла принять законопроект №12360 об оценке эффективности таможни, а также отдельные его правки, касающиеся налогообложения международных посылок стоимостью до 150 евро.

Это ставит на паузу программу финансирования Украины в рамках кредита от Европейского Союза на 90 млрд евро.

Тем временем в Украине начала работу миссия Международного валютного фонда. Представители фонда начали первый пересмотр четырехлетней программы расширенного финансирования (EFF) для Украины объемом $8,1 млрд.

