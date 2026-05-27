САП в июле направит в суд дело замруководителя филиала «Энергоатома»

Антикоррупционный суд поддержал просьбу детектива НАБУ об установлении стороны защиты процессуальных сроков.
Специализированная антикоррупционная прокуратура после 24 июля направит в суд обвинительный акт в отношении заместителя генерального директора филиала «Отделенное подразделение «Атомэнергомаш» АО «НАЭК «Энергоатом» Светланы Пинчук о получении неправомерной выгоды.

Именно до такой даты решением Высшего антикоррупционного суда от 20 мая сторона защиты ограничена в сроках ознакомления с материалами следствия, сообщает «Слово и дело».

«Удовлетворить ходатайство. Установить в уголовном производстве стороне защиты (а именно подозреваемой (Пинчук – ред.) и ее действующим защитникам и/или любым другим защитникам, которые могут быть привлечены впоследствии), срок до 24 июля 2026 года включительно для ознакомления с материалами досудебного расследования в этом уголовном производстве, после истечения которого сторона защиты будет считаться реализовавшей право на доступ к таким материалам», – говорится в решении.

Как известно, суд заключил под стражу Пинчук с альтернативой 4 млн грн залога. Позже за нее внесли эти средства и они вышли из-под стражи. Подозреваемая обязана: прибывать по каждому требованию; не отлучаться за географические границы города Киева без разрешения; сообщать об изменении своего места жительства и/или работы; воздерживаться от общения с рядом лиц; сдать на хранение загранпаспорта.

Напомним, по данным следствия, Пинчук требовала от представителя частного предприятия-подрядчика взятку за обеспечение своевременной оплаты выполненных работ и непрепятствование выполнению договорных обязательств. Общая сумма неправомерной выгоды рассчитывалась в размере 10–15 % от оплаченных работ и должна была составить более 6,6 млн грн.

Установлено, что в период с июня по ноябрь 2025 года она получила часть средств – 40 200 долларов США.

НАБУ САП коррупция Взятка Энергоатом Высший антикоррупционный суд Атомэнергомаш
