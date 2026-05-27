Папа Римский выступил с заявлением после массированного обстрела Киева

Папа Римский Лев XIV во время общей аудиенции в Ватикане 27 мая выразил обеспокоенность в связи с недавней эскалацией войны россии против Украины и обстрелами, в частности массовую атаку на Киев, жертвами которых снова стали гражданские.

Об этом сообщает Vatican News.

Понтифик отметил, что с болью следит за событиями в Украине, где последние атаки привели к новым жертвам и разрушениям, и призвал к прекращению насилия.

«Война не решает проблем, а лишь углубляет их. Она не создает безопасность, а лишь умножает страдания и ненависть. Там, где падают ракеты и дроны, разрушается надежда, уничтожаются дома и места молитвы, теряются жизни невинных людей», – сказал Папа.

Завершая встречу с паломниками на площади Святого Петра, понтифик заявил о своей «близости со всеми, кто страдает от последствий обстрелов», подчеркнув, что удары по гражданскому населению лишь углубляют гуманитарную трагедию.

Напомним, в ночь на 24 мая российские военные совершили массированный комбинированный удар по территории Украины.

Основной удар пришелся на Киев, в результате чего пострадали более 90 человек, также известно о трех погибших. Среди раненых – трое несовершеннолетних.

Также в результате атаки масштабные повреждения были зафиксированы во всех районах столиц разрушены дома и административные здания, повреждены транспорт и станция метро. Также горел рынок в центре столицы.

