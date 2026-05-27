Силы ПВО в течение ночи обезвредили 150 российских беспилотников

Российские войска в ночь на 27 мая применили против Украины 163 ударных беспилотника различных типов. Большая часть воздушных целей была обезврежена.

Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил ВСУ.

Там рассказали, что к отражению воздушной атаки были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, силы беспилотных систем и мобильные огневые группы сил обороны.

По предварительным данным на 17:00, украинская противовоздушная оборона уничтожила или подавила 150 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотников других типов на севере, юге и востоке страны.

«Зафиксировано попадание 8 ударных БпЛА на 7 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 4 локациях», – добавили в ПС.

Напомним, в ночь на среду, 27 мая, российские войска массированно атаковали Чернигов, в результате чего повреждено одно из предприятий города.

Также оккупанты днем 26 мая нанесли серию ударов по Запорожью, один из них попал на видео. В результате обстрела известно о 15 раненых и травмированных.

Кроме того, враг атаковал кладбище в городе Сновск Черниговской области с использованием беспилотников. В результате атаки пострадала женщина.

