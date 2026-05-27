Россияне ударили дронами по гражданской инфраструктуре Одесщины, есть пострадавшие

В среду, 27 мая, российские войска ударили беспилотниками по гражданской инфраструктуре Одесской области. В результате атаки пострадали как минимум четверо человек.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Как отмечается, в результате российского удара в Одесском районе зафиксированы повреждения жилых домов, отделения «Новая почта», а также продовольственного магазина. Взрывной волной и обломками также повреждены несколько частных автомобилей, часть из них загорелась.

По предварительной информации, в результате атаки пострадали четверо человек. Им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Последствия атаки уточняются.

Напомним, утром 27 мая военные России нанесли удар по двум фермерским предприятиям на Черниговщине. Одна из работниц фермы погибла на месте, также есть пострадавший.

Также известно, что ночью россияне применили против Украины 163 ударные дроны различных типов. Большая часть воздушных целей была обезврежена силами ПВО.

