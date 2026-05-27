Минобороны запускает проект против армии рф «Логистический локдаун»

Министерство обороны запускает отдельный проект «Логистический локдаун» против российских оккупантов, который позволит масштабировать middle strike-удары по тылу врага и существенно ударит по возможностям россиян на оперативной глубине.
Об этом сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров в Телеграм-канале.
«Запускаем отдельную программу «Логистический локдаун». Наша задача – еще больше усилить давление на россиян в тылу и лишить их возможности вести active штурмовые действия», – сообщил Федоров.
Первоочередная задача – максимально масштабировать middle strike и усилить координацию с военными, чтобы создать для врага полный логистический локдаун.
Федоров отметил, что в рамках первого этапа программы Министерство вместе с Генштабом уже выделило дополнительные 5 млрд гривен для военных на закупку современных средств middle strike. Эти средства в первую очередь предназначены для бойцов наиболее эффективных подразделений Сил обороны.
«Первые подразделения уже получили средства, и прямые закупки уже начались», – сообщил министр.
Также он отметил, что параллельно запускается второй этап программы. Минобороны уже объявило тендеры на закупку крупной партии средств middle strike. А открытые конкурсы, по его мнению, помогут не только ускорить и масштабировать производство оружия, но и создадут конкуренцию между производителями. Это минимизирует коррупционную составляющую и будет способствовать прозрачности.
«Уже летом результаты централизованных закупок middle strike станут ощутимыми на фронте. Враг даже на большом расстоянии от линии боевых действий больше не будет чувствовать себя в безопасности», – подчеркивает Федоров.
Напомним, недавно Агентство оборонных закупок ДОТ Министерства обороны законтрактовало рекордное количество дальнобойных артиллерийских 155-мм выстрелов для ВСУ на выгодных условиях.
Ранее мы сообщали, что Украина создала собственную управляемую авиационную бомбу (КАБ) с боевой частью в 250 кг. Оружие прошло необходимые испытания и готово к боевому применению в реальных условиях.
Также Кабинет министров разрешил Минобороны закупать инновационные образцы вооружения для тестирования в реальных боевых условиях.
Кроме того, Украина договорилась совместно производить дроны и РЭБ с Эстонией. Министры обороны стран подписали соглашение о намерениях относительно сотрудничества в оборонной промышленности.
