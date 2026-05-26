В Запорожье выросло количество пострадавших в результате атаки оккупантов

Национальная безопасность
Количество пострадавших в результате российской атаки на город Запорожье 26 мая увеличилось до 15 человек, заявил глава ОВА.
Фото: ГСЧС

Количество пострадавших в результате российской атаки на город Запорожье 26 мая увеличилось до 15 человек.

Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Иван Федоров.

По данным местных властей, среди пострадавших восемь женщин, шесть мужчин, а также младенец.

Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. На местах работают экстренные службы.

Напомним, оккупанты днем 26 мая нанесли серию ударов по Запорожью, один из них попал на видео. Ранее сообщалось о 12 раненых и травмированных.

Кроме того, враг атаковал кладбище в городе Сновск Черниговской области с использованием беспилотников. В результате атаки пострадала женщина.

Пострадавшие Запорожье Вторжение России Война в Украине
