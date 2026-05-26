Войска рф нанесли удар по кладбищу на Черниговщине, есть пострадавшая

Оккупанты 26 мая атаковали город Сновск Черниговской области с использованием беспилотников. В результате атаки пострадала женщина.
Российские войска во вторник, 26 мая, атаковали город Сновск Черниговской области с использованием беспилотников. В результате атаки пострадала женщина.

Об этом сообщил глава Корюковской районной военной администрации Павел Мирошниченко.

Обстрел продолжался в течение часа – с 12:40 до 13:40, за это время зафиксировано три попадания. Удары пришлись по территории городского кладбища и объектам транспортной инфраструктуры. В результате атаки повреждены могилы и памятники.

На территории кладбища находилась 40-летняя местная жительница. Она получила осколочные ранения и была госпитализирована.

«На транспортном предприятии наблюдается задымление, поэтому информация о повреждении уточняется. Все профильные службы работают на местах для оперативной ликвидации последствий обстрелов», – написал Мирошниченко.

Напомним, российские войска в течение 26 мая атаковали Запорожье. Один из вражеских ударов попал на видео. В результате атаки захватчиков уже известно о более чем десятке пострадавших.

Также сообщалось, что оссийская армия нанесла комбинированный удар по Одессе. Из-за обстрела города пострадали трое людей, также известно об одном погибшем.

