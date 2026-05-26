ОВА показала видео удара рф по Запорожью: уже более 10 раненых

Российские войска в течение дня, 26 мая, атакуют Запорожье. Один из вражеских ударов попал на видео. В результате атаки захватчиков уже известно о более чем десятке пострадавших.

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров в Телеграм-канале.

По последним данным, пострадали по меньшей мере 12 человек. Всем оказывается необходимая помощь.

«Среди пострадавших – две женщины в возрасте 27 и 40 лет, а также 36-летний мужчина», – отметил он.

Также Федоров сообщил о масштабных разрушениях в городе и пожарах, возникших в результате попаданий.

«Взрывной волной и обломками повреждено нежилое здание. Повреждены также автомобили, припарковавшиеся неподалеку, некоторые из них загорелись», – уточнил начальник ОВА.

Позже он добавил, что возгорание ликвидировали спасатели. Другие последствия вражеской атаки устанавливаются соответствующими службами. Один из ударов россиян по городу Федоров обнародовал в своем официальном канале.

Тем временем в ГСЧС сообщили, что среди раненых есть младенец.

Напомним, российские войска в ночь на 26 мая атаковали Украину двумя баллистическими ракетами «Искандер-М», а также 122 ударными беспилотниками различных видов.

Также стало известно, что в результате массированной российской атаки на Киев 24 мая количество жертв возросло до трех человек.

К тому же 25 мая оккупационные войска путина нанесли комбинированный удар по Одессе, в результате чего погиб человек, а еще трое мирных жителей получили ранения.

Кроме этого, в одном из учебных заведений Винницы сообщили о взрыве имитационной гранаты. Там за помощью к медикам обратились двое школьников.

