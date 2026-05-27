Армия рф ударила по фермам на Черниговщине: есть разрушения, погибла женщина

Утром 27 мая военные россии нанесли удар по двум фермерским предприятиям в Черниговской области. Одна из сотрудниц фермы погибла на месте, также есть пострадавший.

Об этом сообщил начальник Новгород-Северской РВА Александр Селиверстов на своей странице в Facebook.

Удар оккупанты нанесли около 8 утра по селу Лукнов Коропской общины. Тип средства поражения в настоящее время неизвестен, специалисты работают на месте преступления рф.

«В результате обстрела получили разрушения помещения местных предприятий – свиноферма и ферма крупного рогатого скота. Атака унесла жизнь человека – погибла сотрудница свинофермы 1976 года рождения. Кроме того, тяжелые ранения головы получил тракторист предприятия, 1986 года рождения. Сейчас пострадавшего в тяжелом состоянии транспортируют в Черниговскую областную больницу для оказания неотложной медицинской помощи», – говорится в сообщении начальника Новгород-Северской РВА.

Сейчас соответствующие службы устанавливают дополнительные обстоятельства, а также исследуют окончательные масштабы разрушений в результате вражеского обстрела.

Напомним, сегодня ночью российские оккупанты массированно атаковали Чернигов. В городе прогремело около 15 взрывов, есть разрушения.

Также стало известно, что в ночь на 27 мая россияне применили против Украины 163 ударных дрона различных типов. Большая часть воздушных целей была обезврежена силами ПВО.

Накануне оккупанты нанесли серию ударов по Запорожью, один из них попал на видео. В результате обстрела известно о 15 раненых и травмированных.

Кроме того, враг атаковал кладбище в городе Сновск Черниговской области с использованием беспилотников. В результате атаки пострадала женщина.

