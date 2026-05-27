В США на заводе произошел взрыв резервуара с химикатами, есть жертвы и пропавшие без вести

Мир
Читати українською
В американском городе Лонгвью произошел мощный взрыв резервуара с химикатами на местном заводе, в результате чего как минимум один человек погиб и есть пропавшие без вести. Еще несколько человек были госпитализированы.
seattletimes.com

В американском городе Лонгвью (штат Вашингтон) произошел мощный взрыв резервуара с химикатами на целлюлозно-бумажном комбинате, в результате чего как минимум один человек погиб и еще около десяти пропали без вести.

Об этом сообщает Associated Press.

Как отмечается, взрыв на заводе Nippon Dynawave Packaging Co., где работает около 1000 человек, произошел во вторник, 26 мая. В результате инцидента по меньшей мере один человек погиб, а еще девять на данный момент считаются пропавшими без вести.

По информации местных властей, несколько работников и один пожарный получили ожоги или отравление дымом, при этом состояние пострадавших оценивается от легкого до критического. Сейчас точное количество пострадавших уточняется, после процедуры обеззараживания их госпитализировали в больницы Лонгвью и Ванкувера.

Сообщается, что на заводе взорвался резервуар, который был заполнен примерно на 60% «белым щелоком» – высококоррозионной смесью гидроксида и сульфида натрия, используемой для расщепления древесины.

После прорыва емкости химическое вещество попало в дренажную канаву, из-за чего Департамент экологии штата Вашингтон направил на место специальную команду для оценки экологических последствий.

По данным начальника пожарно-спасательной службы, точное количество погибших также еще устанавливается, а данные о личностях жертв не будут разглашаться до уведомления их семей.

Сенатор США Пэтти Мюррей выразила соболезнования семьям погибших и пострадавших, назвав инцидент «абсолютной трагедией».

Unknown number dead after chemical tank implosion in Longview, WashingtonAssociated Press

Напомним, в начале мая в городе Люян в китайской провинции Хунань произошел взрыв на пиротехнической фабрике, в результате которого погибли по меньшей мере 26 человек, еще 61 получил ранения.

А недавно, 22 мая, на угольной шахте Люшэньюй в Китае произошла самая смертоносная авария за 17 лет, взрыв газа унес жизни 90 человек.

В тот же день в венгерском городе Тисауйварош произошел взрыв на заводе крупнейшей нефтегазовой компании страны MOL. Официально подтверждена гибель одного человека, еще несколько получили тяжелые ранения.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM

самое важное от «Слово и дело»
США Завод Взрыв Жертвы Химическая опасность Инцидент Пропавший без вести Погибшие
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

США планируют существенно сократить военные взносы в НАТО – Spiegel
Россия может ограничить экспорт дизеля и авиатоплива из-за украинских атак
В США на заводе произошел взрыв резервуара с химикатами, есть жертвы и пропавшие без вести
Дроны вновь атаковали объекты в российском Туапсе, вспыхнула нефтебаза
Израиль возобновил авиаудары по территории Ливана, погибли люди – СМИ
Оккупанты ночью массированно атаковали Чернигов, в городе прозвучало более десятка взрывов
ЕС еще на год продлил санкции против россии за нарушение прав человека
США отказали в выдаче визы заместителю Лаврова для участия в Совбезе ООН
Украина планирует усилить торговлю со странами Африки и открыть новые дипмиссии – Сибига
Одна из стран Европы выделит около 40 млн евро на восстановление энергосистемы Украины
Больше новостей