В Днепре взорвался автомобиль, есть раненые

В Днепре утром 7 мая в Соборном районе города произошел взрыв. По предварительным данным – взорвался припаркованный автомобиль.

Об этом сообщает областная полиция в своем Телеграм-канале.

«Происшествие случилось 7 мая в Соборном районе города. По предварительной информации, взорвался припаркованный автомобиль», – говорится в сообщении.

В результате чрезвычайного происшествия пострадали двое мужчин. Сейчас полиция работает на месте.

«На месте работает следственно-оперативная группа отдела полиции, сотрудники взрывотехнической службы, криминалисты», – добавили в полиции Днепропетровской области.

Все обстоятельства и причины взрыва выясняют правоохранители.

Напомним, также в ночь на 7 мая российские войска атаковали Днепр беспилотниками. В результате обстрела повреждены жилые дома, а также известно о двух пострадавших, среди них – беременная женщина.

Всего российские войска в ночь на 7 мая атаковали Украину 102 ударными беспилотниками различных видов. Силы ПВО сбили более 90 воздушных целей.

Кроме этого, днем 6 мая российские войска нанесли удар беспилотниками по детскому саду в центральной части Сум. В результате атаки погибли два человека, еще семеро ранены.

А утром того же дня армия россии ударила дронами по двум районам Харькова и автомобилю с гражданскими в Сумской области. В результате атаки оккупантов на Сумщине женщина погибла на месте, а в Харькове двое пострадавших.

