В Венгрии произошёл взрыв на заводе крупнейшей нефтегазовой компании, есть погибший и пострадавшие

В венгерском городе Тисауйварош произошёл взрыв на заводе крупнейшей нефтегазовой компании страны MOL. Официально подтверждена гибель одного человека, ещё несколько получили тяжёлые ранения.

Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Петер Мадяр.

Как отмечается, взрыв на предприятии произошёл во время повторного запуска после технического обслуживания. По предварительной информации, один человек погиб, ещё 7 получили тяжёлые ожоговые травмы.

«На повреждённом трубопроводе сейчас наблюдается факельное горение. Мобильная лаборатория по предотвращению чрезвычайных ситуаций прибыла на место и проводит измерения. Пока превышения концентрации опасных веществ не зафиксировано», – сообщил Мадяр.

На место происшествия направляются министр, отвечающий за энергетику, Иштван Капитань, а также руководитель компании MOL Золтан Гернади.

