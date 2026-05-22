В Венгрии произошёл взрыв на заводе крупнейшей нефтегазовой компании, есть погибший и пострадавшие

В городе Тисауйварош произошёл взрыв на заводе крупнейшей нефтегазовой компании Венгрии MOL. Официально подтверждена гибель одного человека, ещё несколько получили тяжёлые ранения.
В венгерском городе Тисауйварош произошёл взрыв на заводе крупнейшей нефтегазовой компании страны MOL. Официально подтверждена гибель одного человека, ещё несколько получили тяжёлые ранения.

Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Петер Мадяр.

Как отмечается, взрыв на предприятии произошёл во время повторного запуска после технического обслуживания. По предварительной информации, один человек погиб, ещё 7 получили тяжёлые ожоговые травмы.

«На повреждённом трубопроводе сейчас наблюдается факельное горение. Мобильная лаборатория по предотвращению чрезвычайных ситуаций прибыла на место и проводит измерения. Пока превышения концентрации опасных веществ не зафиксировано», – сообщил Мадяр.

На место происшествия направляются министр, отвечающий за энергетику, Иштван Капитань, а также руководитель компании MOL Золтан Гернади.

Нагадаем, в конце апреля в западной части Бухареста произошёл мощный взрыв на теплоэлектроцентрали CET Vest, после чего вспыхнул масштабный пожар.

А в начале мая в городе Лиюян в китайской провинции Хунань произошёл взрыв на фабрике фейерверков, в результате которого погибли по меньшей мере 26 человек, ещё 61 получил ранения.

Также ранее произошёл мощный взрыв на одном из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов США Valero Energy.

Газ Нефть Завод Взрыв Венгрия Раненые НПЗ Погибшие
