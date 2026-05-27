Одна из стран Европы выделит около 40 млн евро на восстановление энергосистемы Украины

Власти Норвегии выделят Украине 425 миллионов норвежских крон (около 40 млн евро) на энергетическую поддержку, в частности, децентрализованное производство энергии.

Об этом сообщают пресс-служба норвежского МИД и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

26 января 2026, 16:14 Какую помощь оказали союзники для восстановления энергетики Украины Как страны-партнеры усиливают украинскую энергетику, сколько денег направили на ремонты и новое оборудование и сколько передали генераторов – на инфографике.

Как отмечается, новый пакет финансовой помощи должен поддержать украинскую энергетику перед следующей зимой и сделать её менее уязвимой к российским атакам.

«Украина должна пережить грядущую зиму, одновременно строя энергетическую систему, которая будет менее уязвимой к атакам. В сотрудничестве с ЕС Норвегия выделяет 425 млн норвежских крон для укрепления энергетической безопасности Украины. Это финансирование поможет Украине удовлетворить насущные потребности, а также будет способствовать её восстановлению, модернизации и продвижению на пути к членству в ЕС», – заявил министр иностранных дел Эспен Барт Эйде.

Согласно словам Шмыгаля, эта помощь Норвегии станет важным вкладом в способность Украины противостоять российским атакам и поддерживать работу жизненно важных служб.

«Сейчас Украина движется к модели распределенной генерации и энергетической автономности, где каждый элемент способен работать независимо, а резервное оборудование и скорость восстановления становятся весомым фактором безопасности. Подчеркнул, что участие Украины в европейском энергетическом пространстве усиливает Европу, а более глубокая энергетическая диверсификация и развитие трансграничной инфраструктуры являются общим ответом на современные вызовы», – заявил глава правительства.

Он уточнил, что с начала 2026 года в Украину от партнеров поступило 3209 единиц энергетического оборудования, а также 2250 гуманитарных грузов с энергооборудованием общей массой почти 29 тысяч тонн, из которых – более 26,4 тысячи тонн уже распределено между регионами.

Как известно, недавно Канада дополнительно направила 12,4 млн евро в Фонд поддержки энергетики Украины. После этого транша финансовая поддержка Канады достигла суммы более чем в 57 млн евро.

Напомним, Шмыгаль анонсировал новую финансовую помощь Украине от международных партнеров на энергетику. Таким образом, в ближайшее время Фонд поддержки энергетики Украины пополнится еще на 100 млн евро. Эти деньги пойдут на подготовку страны к следующему отопительному сезону.

Ранее Урсула фон дер Ляйен сообщала, что Европейская комиссия разработала план поддержки энергетической системы Украины на зиму 2026-2027 годов. В него войдет помощь на общую сумму 920 миллионов евро.

А в феврале 2026 года Украина получила обязательства международных партнеров выделить более 600 млн евро на развитие и восстановление энергетической системы страны.

Тем временем в Украине планируют вдвое сократить нынешние сроки закупок критических позиций энергооборудования, задействовав Фонд поддержки энергетики.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.