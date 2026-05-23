Самая смертоносная авария за 17 лет: в Китае взрыв газа унес жизни 90 человек

Вечером 22 мая на угольной шахте Лиушенью в округе Цинъюань в Китае произошел взрыв газа, который привел к масштабным жертвам.

Об этом сообщают Sky News и The Guardian.

На момент инцидента внутри шахты находились примерно 247 работников. Сначала местные медиа информировали о нескольких погибших и сотнях спасенных, однако позже количество жертв резко возросло – по обновленным данным, погибло более 90 человек.

Взрыв на шахте Лиушенью уже называют одним из самых смертоносных инцидентов в угольной промышленности Китая за последние десятилетия. Лидер КНР Си Цзиньпин призвал местные власти приложить все усилия для спасения пострадавших и оказания помощи, а также приказал провести тщательное расследование причин трагедии.

Правоохранители уже задержали руководство компании, отвечавшей за работу шахты.

Шахта Лиушенью расположена в провинции Шаньси – одном из ключевых угольных регионов Китая, который обеспечивает значительную часть добычи угля в стране.

Напомним, в начале мая в городе Лиюян в китайской провинции Хунань произошел взрыв на фабрике фейерверков, в результате которого погибли по меньшей мере 26 человек, еще 61 получил ранения.

Также 22 мая сообщалось, что в венгерском городе Тисауйварош произошел взрыв на заводе крупнейшей нефтегазовой компании страны MOL.

