Украина планирует усилить торговлю со странами Африки и открыть новые дипмиссии – Сибига

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Украина наращивает дипломатическое и экономическое присутствие в Африке. В частности, на континенте в ближайшее время откроются еще два украинских дипломатических ведомства.

Об этом говорится в сообщении на сайте МИД Украины.

Как отмечается, во вторник, 26 мая, Сибига принял участие в форуме «Украина – Африка: Прошлое, настоящее и будущее взаимоотношений» по случаю Дня Африки в Украине, во время которого призвал к совместной борьбе с российским влиянием и дезинформацией на континенте.

По его словам, Украина стремится увеличить товарооборот со странами Африки и превысить довоенный показатель в 6,7 млрд долларов.

Сибига подчеркнул, что за последние годы в Африке было открыто восемь новых украинских посольств, а количество дипломатических миссий возросло уже до 18.

Сейчас, по его словам, планируется открытие посольства в Замбии и генерального консульства в Кейптауне. Также речь идет о развитии сотрудничества в сфере технологий, кибербезопасности и агросектора.

«Украина рассматривает Африку не как объект помощи, а как равноправного, сильного субъекта глобальной политики. Мы идем на континент как «провайдер» и партнер готовых, высокотехнологичных решений. Африка ценит силу, технологии и реальное присутствие – и именно это мы преследуем цель обеспечивать. Взаимная выгода должна быть в центре наших отношений во всех сферах», – говорится в заявлении министра.

В ведомстве также напомнили, что россия продолжает активное использование обманных схем трудоустройства и посредников для вербовки граждан африканских стран на войну против Украины. Именно поэтому, по словам Сибиги, Украина с европейскими партнерами инициирует создание регионального киберальянса и центра мониторинга российского влияния и борьбы с дезинформацией.

Как известно, 9 марта в столице Ботсваны состоялось торжественное открытие первого на Африканском континенте памятника украинскому поэту Тарасу Шевченко.

Напомним, в апреле Сибига заявил, что в ближайшее время в Киеве снова откроется посольство Сирии, а в Дамаске также заработает посольство Украины. А недавно украинское посольство открыли в Республике Панама.

При этом в некоторых государствах Украина наоборот закрывает посольства. Так, на фоне протестов в январе 2026 года временно приостановило работу представительство в Иране, а до этого МИД сообщил о планах закрыть посольство на Кубе из-за позиции острова относительно войны россии против Украины.

