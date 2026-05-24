В Пакистане произошел взрыв в поезде с сотрудниками сил безопасности, по меньшей мере 24 погибших

В пакистанской провинции Белуджистан в воскресенье, 24 мая, произошёл взрыв в поезде, который перевозил сотрудников сил безопасности и членов их семей. В результате атаки погибли по меньшей мере 24 человека, ещё около 70 получили ранения.

Об этом пишет Reuters.

По словам представителей местных властей и сил безопасности, взрыв произошёл возле железнодорожного пути в столице провинции Кветте. Поезд следовал из военного района города, чтобы соединиться с междугородним поездом Jaffar Express.

Министерство железных дорог Пакистана сообщило, что взрывом с рельсов сошли локомотив и три вагона, ещё два вагона перевернулись. Район оцепили силовики, на месте продолжаются спасательные работы.

Ответственность за нападение взяла на себя сепаратистская группировка «Армия освобождения Белуджистана» (BLA). В заявлении для СМИ боевики назвали атаку самоподрывом. Независимо проверить эту информацию в настоящее время невозможно.

По данным одного из представителей сил безопасности, автомобиль со взрывчаткой врезался в один из вагонов поезда в жилом районе. Часть погибших могла быть жителями прилегающего дома.

Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф осудил «ужасный взрыв» и выразил соболезнования семьям погибших. Он также заявил о поддержке жителей Белуджистана.

Белуджистан, богатый полезными ископаемыми регион на границе с Ираном и Афганистаном, в последние годы остаётся очагом активности сепаратистских группировок. В марте 2025 года боевики BLA уже захватывали поезд Jaffar Express, взяв сотни людей в заложники. Тогда во время военной операции погибли 21 заложник, четверо военных и все 33 нападавших.

Напомним, в марте пакистанская армия сообщила об освобождении более чем 300 заложников, которых удерживали террористы, захватившие пассажирский поезд в провинции Белуджистан.

А в ноябре прошлого года в Пакистане на железнодорожной станции в провинции Белуджистан подорвался террорист-смертник. В результате взрыва погибли по меньшей мере 25 человек, ещё 50 получили ранения.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.