Израиль возобновил авиаудары по территории Ливана, погибли люди – СМИ

Израиль нанес более сотни воздушных ударов по целям на территории Ливана, а также расширил сухопутную операцию. Предварительно, в результате новых израильских ударов в Ливане погибли более 30 человек.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники в ливанских спецслужбах.

По данным собеседников агентства, во вторник, 26 мая, израильская авиация нанесла серию ударов по южному и восточному Ливану.

«Израильские войска расширили наземную операцию на юге Ливана за пределами зоны безопасности. Впрочем, деталей относительно масштаба продвижения за так называемую «желтую линию» предоставлено не было», – говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение вторника Израиль нанес по Ливану по меньшей мере 120 воздушных ударов. По информации Министерства здравоохранения страны, в результате израильских ударов за последние часы погиб 31 человек и еще 40 получили ранения.

В частности, как сообщает ливанская сторона, в городе Бурдж-эль-Шамали на юге страны погибли 14 человек, в том числе – двое детей и три женщины. При этом некоторые удары были нанесены вблизи крепости Бофорт, которую организация ЮНЕСКО назвала «одним из лучших сохранившихся образцов средневековых замков в регионе».

«Авиаудары осложнили перемирие, объявленное 16 апреля, целью которого было прекращение боев между Израилем и ливанской вооруженной группировкой Хезболла. Израильские удары пришлись на то же время, когда США, по словам Ирана, тоже нарушили другое перемирие, поразив южный Иран», – пишет Reuters.

Как уточняет агентство, 26 мая премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что израильские военные «действуют крупными силами на поле боя, захватывают и контролируют районы». Речь идет о так называемой зоне безопасности в несколько километров, занятой израильской армией на территории южного Ливана.

Напомним, 24 апреля Дональд Трамп заявил о продлении режима прекращения огня между Израилем и Ливаном еще на три недели после переговоров в Белом доме при участии представителей США и обеих стран.

На следующий день ливанская группировка «Хезболла» заявила о «бессмысленности» продленного при посредничестве США перемирия с Израилем из-за продолжающихся боевых действий на территории страны.

Как известно, уже в мае Израиль нанес авиаудары по южному Ливану через несколько часов после договоренности о продлении режима прекращения огня.

