В Китае произошёл взрыв на пиротехнической фабрике, по меньшей мере 26 погибших

В городе Лиюян в китайской провинции Хунань произошёл взрыв на фабрике фейерверков, в результате которого погибли как минимум 26 человек, ещё 61 получил ранения.

Об этом сообщает BBC.

Как отмечается, инцидент произошёл в понедельник, 4 мая, во второй половине дня на территории фабрики Huasheng Fireworks. Мощность взрыва была настолько сильной, что власти сразу объявили эвакуацию населения в радиусе примерно трёх километров от места происшествия.

К ликвидации последствий привлекли более 1500 спасателей. Также использовались дроны для аэроразведки, поисковые собаки и специальные роботизированные системы для работы в опасных зонах. Спасателям удалось извлечь из-под завалов семь человек.

По данным китайских государственных СМИ, на территории предприятия находились склады с порохом, что создавало дополнительную опасность во время тушения пожара и поисковых работ. Из-за риска повторных взрывов спасатели также применяли меры по увлажнению территории, чтобы снизить вероятность новых возгораний или детонаций.

Взрывная волна была настолько сильной, что в близлежащих жилых домах выбило окна, повредило дверные конструкции и деформировало металлические элементы. Местные жители сообщают, что обломки разлетались на значительные расстояния, а некоторые дороги были завалены камнями и обломками конструкций.

Пострадавшие – люди в возрасте от 20 до 60 лет. Часть из них получила серьёзные травмы, включая переломы костей из-за ударов обломками.

Глава Китая Си Цзиньпин призвал к максимально быстрому поиску пропавших без вести, оказанию помощи пострадавшим и проведению тщательного расследования причин трагедии. Правоохранители уже взяли под контроль руководство компании, которая управляет фабрикой, и проверяют соблюдение норм безопасности.

Как известно, город Лиюян является одним из ключевых центров производства фейерверков в Китае и считается одним из крупнейших в мире производителей этой продукции. В то же время подобные инциденты там не редкость: только в феврале в результате взрыва на другом объекте, связанном с фейерверками, погибли 12 человек.

