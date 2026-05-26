Полиция Чехии отпустила митрополита РПЦ Илариона после задержания из-за наркотиков

Чешская полиция отпустила митрополита РПЦ Илариона и его водителя, задержанных в Карловых Варах по подозрению в хранении наркотических веществ. Им обоим не объявляли о подозрении.

Об этом сообщили в Telegram-канале священника.

Как отмечается, обвинений Илариону предъявлено не было. Митрополита РПЦ и его водителя отпустили без залога, подписки, запрета на выезд или других процессуальных обязательств.

При этом, как сообщается, экспертиза подтвердила, что обнаруженное в автомобиле митрополита РПЦ вещество относится к числу запрещенных. По информации чешской стороны, официальное расследование при этом не закрыли, устанавливаются все обстоятельства.

В то же время, Иларион отрицает любую причастность к незаконному хранению или перевозке запрещенных веществ, его адвокаты будут добиваться «полной проверки всех обстоятельств произошедшего». Как известно, автомобиль митрополита остановили после анонимного сообщения.

Представители митрополита заявили, что «сам факт обнаружения запрещенного вещества не отвечает на главный вопрос – каким образом эти предметы оказались в автомобиле».

Напомним, 24 мая в Чехии задержали митрополита Русской православной церкви Илариона (Григория Алфеева), который с конца 2024 года находится на служении в Карловых Варах.

Ранее сообщалось, что глава Русской православной церкви в Чехии Иларион может попасть в национальный санкционный список. Уходящее правительство обеспокоено его связями с российскими спецслужбами.

Также как известно, в августе прошлого года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о запрете деятельности религиозных организаций, связанных с россией.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.