США отказали в выдаче визы заместителю Лаврова для участия в Совбезе ООН

Мир
Читати українською
США не выдали визу заместителю министра иностранных дел рф Александру Алимову для участия в заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке.
Иллюстративное фотоpresident.gov.ua

Соединенные Штаты не выдали визу заместителю министра иностранных дел россии Александру Алимову, который должен был участвовать в заседании Совета Безопасности ООН.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление постоянного представителя рф при ООН Василия Небензи.

Как отмечается, Алимов должен был участвовать в Совете Безопасности ООН под председательством министра иностранных дел Китая Ван И.

«Несмотря на все наши попытки убедить американскую сторону выдать ему визу, эта виза в конечном итоге не была предоставлена», – заявил Небензя.

Также российский постпред обвинил США в нарушении соглашения о штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, согласно которому доступ «должен быть обеспечен всем должностным лицам государств-членов без исключения».

Согласно словам Небензи, рф рассматривает этот вопрос как «вопиющий случай неуважения к китайскому председательству в Совете Безопасности» и теме обсуждения – Уставу Организации Объединенных Наций.

Как известно, Украина инициировала срочное заседание Совета Безопасности ООН после нового масштабного удара рф по мирным городам 24 мая.

Напомним, в 2023 году российским журналистам не выдали визы для освещения работы главы МИД рф Сергея Лаврова на мероприятиях ООН в Нью-Йорке.

Также в январе Государственный департамент США принял решение приостановить оформление и выдачу виз гражданам 75 стран, в частности, россии и Ирана, в рамках ужесточения иммиграционного контроля.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM

самое важное от «Слово и дело»
Россия США ООН Сергей Лавров Дипломат Дипломатические отношения с РФ Совбез ООН Запрет Виза МИД РФ Дипломатические отношения
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

ЕС еще на год продлил санкции против россии за нарушение прав человека
США отказали в выдаче визы заместителю Лаврова для участия в Совбезе ООН
Украина планирует усилить торговлю со странами Африки и открыть новые дипмиссии – Сибига
Одна из стран Европы выделит около 40 млн евро на восстановление энергосистемы Украины
Полиция Чехии отпустила митрополита РПЦ Илариона после задержания из-за наркотиков
США и Армения подписали Хартию о стратегическом партнерстве
итогиРада провалила голосование о налогообложении посылок, а курс доллара обновил рекорд. Главное за день
Штаты возобновили сопровождение судов через Ормузский пролив – СМИ
В Запорожье выросло количество пострадавших в результате атаки оккупантов
С 1 сентября все школьники получат бесплатные теплые обеды
Больше новостей