США отказали в выдаче визы заместителю Лаврова для участия в Совбезе ООН

Соединенные Штаты не выдали визу заместителю министра иностранных дел россии Александру Алимову, который должен был участвовать в заседании Совета Безопасности ООН.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление постоянного представителя рф при ООН Василия Небензи.

Как отмечается, Алимов должен был участвовать в Совете Безопасности ООН под председательством министра иностранных дел Китая Ван И.

«Несмотря на все наши попытки убедить американскую сторону выдать ему визу, эта виза в конечном итоге не была предоставлена», – заявил Небензя.

Также российский постпред обвинил США в нарушении соглашения о штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, согласно которому доступ «должен быть обеспечен всем должностным лицам государств-членов без исключения».

Согласно словам Небензи, рф рассматривает этот вопрос как «вопиющий случай неуважения к китайскому председательству в Совете Безопасности» и теме обсуждения – Уставу Организации Объединенных Наций.

Как известно, Украина инициировала срочное заседание Совета Безопасности ООН после нового масштабного удара рф по мирным городам 24 мая.

Напомним, в 2023 году российским журналистам не выдали визы для освещения работы главы МИД рф Сергея Лаврова на мероприятиях ООН в Нью-Йорке.

Также в январе Государственный департамент США принял решение приостановить оформление и выдачу виз гражданам 75 стран, в частности, россии и Ирана, в рамках ужесточения иммиграционного контроля.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.