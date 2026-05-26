SpaceX в пять раз повысила цены на Starlink для Пентагона – Reuters

Компания SpaceX существенно повысила стоимость доступа к спутниковому интернету Starlink для Пентагона – в некоторых случаях почти в пять раз.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники и документы оборонного ведомства США.

По данным журналистов, представители SpaceX на переговорах с военными заявили, что американская армия фактически использовала более высокий тарифный уровень связи, чем оплачивала. Речь шла о разнице между примерно 5 тысячами долларов за терминал и тарифом около 25 тысяч долларов в месяц.

В итоге американское оборонное ведомство согласилось на повышение стоимости, что почти удвоило затраты на использование системы в соответствующих операциях.

Параллельно продолжаются другие споры между сторонами о стоимости отдельных спутниковых решений, в частности, сервисов прямой связи для гражданского населения в условиях конфликтов. В Пентагоне также признали, что в настоящее время фактически нет полноценной альтернативы Starlink.

Напомним, недавно в Пентагоне связали освобождение Украиной значительных территорий с отключением Starlink у россиян.

Также сообщалось, что в феврале в Украине ввело белый список терминалов Starlink для защиты связи и противодействия использованию системы россиянами.

