В Виннице в школе взорвалась граната, пострадали дети

В Виннице в одном из учебных заведений произошел взрыв имитационной гранаты, в результате чего двое школьников обратились за медицинской помощью.

Об этом сообщили в полиции.

27 октября 2025, 18:23 Случаи со взрывами гранат в общественных местах в течение четвертого года большой войны С начала года в Украине произошло десятки случаев с подрывами или взрывом гранат в небоевых условиях: в квартирах, возле дома, на улице или других общественных местах. Среди этих случаев были и случаи умішленных подрывов – в поезде и отделении полиции. Подробнее – на инфографике.

По информации правоохранителей, около 8:30 один из учеников 8 класса принес в школу предмет, похожий на имитационно-тренировочную гранату, и оставил его на парте в классе. После этого двое его сверстников взяли предмет в руки, в результате чего произошла детонация.

В результате взрыва подростки пожаловались на жжение в глазах и обратились к медикам. Информации о серьезных травмах на данный момент нет.

Предварительно установлено, что лоппредмет мог быть привезен его родственником-военным школьника. Сейчас правоохранители проверяют эту информацию и устанавливают, как именно боеприпас попал в учебное заведение.

Напомним, недавно в Ахтырке в Сумской области мужчина подорвал гранату во время переговоров с правоохранителями, которые прибыли по вызову. В результате взрыва пострадали пять человек.

А в конце апреля взрыв гранаты произошел в квартире жилой многоэтажки во Львове, в результате чего один человек погиб.

В Запорожье 25 апреля в одной из квартир многоэтажного дома также взорвалась граната, в результате чего погибла женщина, а еще двое мужчин получили осколочные ранения.

