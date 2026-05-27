Россия может ограничить экспорт дизеля и авиатоплива из-за украинских атак

В россии рассматривают возможность введения ограничений на экспорт дизельного топлива и авиационного керосина на фоне снижения загрузки нефтеперерабатывающих заводов до многолетних минимумов из-за усиления украинских ударов по энергетической инфраструктуре страны.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на российское агентство Interfax.

2 апреля 2026, 13:58 Россия запретила производителям экспортировать бензин до конца июля Российское правительство ввело временный запрет на экспорт бензина до конца июля для всех производителей топлива, чтобы обеспечить стабильные поставки внутри страны.

По данным издания, после совещания по ситуации на внутреннем топливном рынке под председательством вице-премьера рф Александра Новака российским нефтяным компаниям рекомендовали сократить продажу нефтепродуктов на внешние рынки.

Собеседники Interfax сообщили, что решение о запрете экспорта дизельного и авиационного топлива находится на продвинутой стадии подготовки, однако конкретная дата введения ограничений пока не определена.

В случае принятия такого решения это может оказать дополнительное давление на мировые цены на нефтепродукты, поскольку россия является одним из ключевых экспортёров дизельного топлива. Около 40% произведённого в стране дизеля поставляется на зарубежные рынки.

Как известно, в последние месяцы Украина активизировала атаки на российские энергетические объекты, включая нефтеперерабатывающие заводы и инфраструктуру нефтепроводов. Целью таких ударов является сокращение доходов, которые россия получает от экспорта энергоносителей.

По оценкам аналитической компании OilX, средний уровень переработки нефти в россии в апреле составил 4,69 млн баррелей в сутки – самый низкий показатель более чем за 16 лет. Дальнейшие атаки могут ещё больше снизить объёмы переработки именно в период, когда в стране традиционно растёт спрос на топливо из-за сезона отпусков.

В заявлении российского правительства, опубликованном после совещания, Новак подчеркнул, что приоритетом остаётся «надёжное и бесперебойное обеспечение» внутреннего рынка топливом. Он также призвал продолжать мониторинг ситуации и при необходимости оперативно разрабатывать дополнительные меры реагирования.

Напомним, накануне сообщалось, что один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов россии «Нижегороднефтеоргсинтез» (NORSI), принадлежащий «Лукойлу», частично остановил работу после атаки украинского беспилотника.

В то же время в начале месяца СМИ писали о том, что несмотря на серию мощных ударов украинских беспилотников по нефтяной инфраструктуре россии, страна продолжает стабильно экспортировать нефть и получать значительные доходы.

Однако актуальные данные свидетельствуют о том, что массированные атаки украинских дронов привели к остановке или сокращению работы ряда крупных нефтеперерабатывающих заводов в центральной части россии.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.