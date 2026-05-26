Россияне заявили об оккупации Рясного на Сумщине: что говорят в ВСУ

Информация о «взятии под контроль» села Рясное в Сумской области, которую распространили оккупанты, не соответствует действительности.

Об этом сообщила пресс-служба 14 армейского корпуса ВСУ.

21 апреля 2026, 16:13

Там объяснили, что сообщения об «оккупации» населенного пункта и «разгроме» украинских сил являются частью российской информационно-психологической операции.

«Подразделения Сил обороны Украины держат оборону на определенных рубежах, осуществляют меры по сдерживанию захватчиков и наносят противнику значительные потери в живой силе», – говорится в сообщении.

В данный момент село Рясное остается под контролем ВСУ, а ситуация в районе «полностью контролируемая».

«Призываем доверять исключительно официальным источникам и не распространять выдумки окупантов, которые пытаются компенсировать отсутствие реальных успехов на фронте медийными манипуляциями», – добавили в 14 армейском корпусе.

Напомним, в апреле ВСУ сообщали, что информация о якобы полуокружении Сум не соответствует действительности. На тот момент российские войска смогли продвинуться на территорию Сумской области от государственной границы примерно на 3–4 километра. При этом до областного центра остается около 35 километров.

Стоит также отметить, что 19 мая главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что количество наступательных действий украинских защитников за сутки впервые превысило число наступательных действий со стороны противника.

