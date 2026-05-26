Присвоили 27 миллионов на гуманитарку: семеро участников схемы получили подозрения

В Киевской области преступная группировка присвоила 27 миллионов гривен, которые должны были пойти на помощь населению деоккупированных общин в 2022 году. Разоблачены семеро участников схемы, они получили подозрения.

Об этом 26 мая сообщили в Телеграм-каналах Нацполиции Украины и Офисе Генпрокурора.

Деньги, выделенные на помощь деоккупированной Киевской области, были присвоены через подконтрольные благотворительные и общественные организации.

По данным правоохранителей, весной 2022 года после деоккупации населенных пунктов Киевской области государство направило бюджетные средства на срочную помощь гражданскому населению, пережившему российскую оккупацию. Для того чтобы помощь поступила как можно скорее, к процессу привлекали благотворителей. Однако нашлись те, кто решил использовать гуманитарный кризис для собственного обогащения.

«В ходе досудебного расследования установлено, что организатором схемы стал адвокат – руководитель адвокатского объединения. К реализации сделки он привлек своих знакомых», – сообщает Нацполиция.

Фигуранты подавали в комиссию Минсоцполитики письма с предложениями предоставить гуманитарную помощь деоккупированным общинам Киевской области. В документах подробно указывали потребности людей: продукты питания, генераторы и товары первой необходимости. Однако после принятия положительных решений бюджетные средства перечислялись на счета подконтрольных фигурантам благотворительных организаций. Значительную часть денег фигуранты дела вывели, а в Минсоцполитики подали документы с недостоверными сведениями.

Следствие установило, что на присвоенные средства фигуранты приобрели два автомобиля премиум-класса, четыре квартиры в столице и два земельных участка на территории Киевской области.

Также во время обысков полицейские изъяли финансовую документацию, электронные носители информации и другие доказательства, подтверждающие реализацию коррупционной схемы.

«На основании собранных доказательств следователи полиции сообщили семерым участникам преступной группы о подозрении. Им грозит до 12 лет лишения свободы», – сообщили правоохранители.

Как известно, первые участники этой преступной схемы были разоблачены еще зимой 2026 года. Тогда генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщил, что подозрения за присвоение бюджетных средств в особо крупных размерах получили пять человек.

Сейчас при процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генпрокурора сообщено о подозрении еще двум лицам.

Также у генпрокурора сообщили, что для возмещения ущерба по ходатайству прокуроров арестовано имущество подозреваемых и их близких родственников. Проверяется причастность к делу других лиц.

Напомним, недавно НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему руководителю Государственного агентства резерва и еще трем фигурантам по делу о масштабном завладении средствами государственного предприятия.

Также в начале мая НАБУ и САП сообщили о разоблачении организованной группы, которая, по данным следствия, завладела почти 20 млн грн во время закупки недвижимости для нужд внутренне перемещенных лиц из Луганской области.

А еще в марте во время 70 обысков полицейские разоблачили десятки схем присвоения государственных средств на медицинские услуги, в результате чего подозрения объявили 18 лицам.

