ВАКС назначил к рассмотрению дело о схеме выезда мужчин за границу

Высший антикоррупционный суд назначил к рассмотрению по существу уголовное производство по обвинению судей Белгород-Днестровского горрайонного суда Одесской области Валентина Заверюхи и Сергея Савицкого, помощников судей Станислава Гинцера и Ольги Калантыренко, а также адвоката Станислава Клименко.

Такое решение 14 мая принял ВАКС, сообщает «Слово и дело».

«Назначить в открытом судебном заседании судебное рассмотрение материалов уголовного производства по обвинению (Калантиренко Ольги Михайловны, Савицкого Сергея Игоревича, Заверюхи Валентина Алексеевича, Гинцера Станислава Викторовича, Клименко Станислава Юрьевича – ред.) на 21 мая 2026 года в 15:30 в помещении ВАКС. Судебное рассмотрение материалов уголовного производства осуществлять судьей единолично», – говорится в решении.

Как известно, антикоррупционный суд арестовал судью Савицкого. Альтернативой ему определили 1,5 млн грн залога. Эти средства внесли и на судью возложили обязанности.

Напомним, по данным следствия, схема заключалась в принятии решений судьями Белгород-Днестровского горрайонного суда Одесской области о якобы самостоятельном воспитании ребенка отцом по надуманным обстоятельствам. Эти решения позволяли мужчинам избегать мобилизации и покидать страну под предлогом ухода за ребенком. За 3500 долларов без участия сторон одним судебным заседанием принималось решение, которое давало право выезда за границу. В общей сложности следствием установлено 1040 таких решений.

