В Бельгии поезд столкнулся со школьным автобусом, погибли дети

В Бельгии произошла смертельная авария на железнодорожном переезде: пассажирский поезд столкнулся со школьным микроавтобусом. В результате инцидента погибли как минимум четыре человека, среди них двое детей.

Об этом сообщает CBS News.

По данным правоохранительных органов, в микроавтобусе находились девять человек: семеро детей, водитель и сопровождающий. Дети ехали в специализированную школу для учащихся с особыми образовательными потребностями. В результате трагедии погибли как минимум четыре человека, среди них двое детей в возрасте примерно 12 и 15 лет, а также водитель и сопровождающий.

Столкновение произошло примерно в 8:00–8:15 утра. Поезд двигался со скоростью около 120 км/ч и не успел остановиться, несмотря на экстренное торможение. Удар был настолько сильным, что микроавтобус отбросило примерно на 15 метров, и он перевернулся на бок возле путей.

Предварительные данные с камер наблюдения свидетельствуют, что шлагбаумы на переезде были опущены, а светофор показывал красный сигнал. Причины того, почему автобус оказался на путях, в настоящее время расследуются.

Кроме погибших, несколько детей получили тяжёлые травмы и были госпитализированы. Сообщается, что пятеро пострадавших находятся в стабильном состоянии.

Пассажиры поезда – около 100 человек – не пострадали. Движение железной дороги в районе аварии временно приостановлено. Премьер-министр Бельгии и другие чиновники выразили соболезнования семьям погибших, назвав происшествие национальной трагедией. Расследование причин аварии продолжается.

