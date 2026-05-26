На этой неделе Рада планирует пересмотреть пенсии прокуроров: что предлагают изменить

Верховная Рада на этой неделе рассмотрит законопроект №12278 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно пенсионного обеспечения работников прокуратуры», который предлагает изменить подходы к назначению и перерасчёту пенсий прокуроров.

Об этом говорится в карточке законопроекта на сайте ВР.

Документ предусматривает ряд существенных новаций в системе пенсионного обеспечения работников прокуратуры и силовых структур. В частности, предлагается, чтобы пенсия за выслугу лет назначалась прокурорам только после их увольнения из органов прокуратуры.

Также предлагается изменить способ перерасчёта пенсий для прокуроров и силовиков. Он должен учитывать рост цен и доходов в стране, то есть пенсии будут обновляться по единому понятному механизму, а не по-разному в каждом случае.

Отдельно предусмотрена норма, согласно которой изменения в пенсионное законодательство могут приниматься исключительно через отдельные изменения в базовый закон о пенсионном страховании.

В пояснительной записке к документу отмечается, что целью является введение единых условий перерасчёта пенсий независимо от закона, по которому они были назначены. Также авторы указывают на проблему роста количества судебных споров относительно пенсий прокуроров из-за разного применения норм законодательства за последние годы.

Как отмечается, Министерство финансов и Министерство социальной политики поддерживают законопроект. В то же время в Министерстве юстиции считают, что его необходимо доработать.

Авторы законопроекта утверждают, что соответствующие законодательные изменения должны сделать систему пенсий для прокуроров более понятной и справедливой.

