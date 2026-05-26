В Генштабе подтвердили остановку Сызранского НПЗ после украинской атаки

Силы обороны Украины подтвердили зупинку роботи нафтопереробного заводу «Сизранський» в Сызрани (Самарская область рф) после атаки 21 мая, а также нанесли серию ударов по военной инфраструктуре противника 25-26 мая.

Об этом сообщили в Генштабе.

Как отмечается, ключевым результатом предыдущих поражений стала полная остановка НПЗ «Сызранский», по которому украинские подразделения наносили удар 21 мая. Предприятие играет важную роль в обеспечении российской армии горюче-смазочными материалами.

Кроме этого, 25 мая зафиксировано повреждение линейной производственно-диспетчерской станции «Ярославль», где поражены резервуары и технологическое оборудование, что влияет на логистические возможности поставок топлива.

В этот же период Силы обороны нанесли удары и по военным объектам противника. В частности, поражён командный пункт в районе Очеретино Донецкой области и пункт управления полка в Верхней Кринице Запорожской области. Также под удары попали пункты управления БпЛА российских войск в районах Нестерянки на Запорожье и Новогродовки Донецкой области.

Кроме того, было уничтожено или повреждено склад беспилотников и склады материально-технического обеспечения в районах Новопетриковки и Донецка, а также железнодорожная цистерна с топливом в районе Дебальцево. Также подтверждено поражение 24 мая российской радиолокационной станции 1Л125 «Ниобий-СВ» в Луганской области.

Напомним, удар по Сызранскому нефтеперерабатывающему заводу был нанесён в ночь на 21 мая. Президент Владимир Зеленский показал последствия ударов.

А на следующий день Силы обороны нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу в Ярославле, который является одним из крупнейших в россии и расположен примерно в 700 километрах от украинской границы.

Также недавно Служба безопасности Украины порадила нефтеперекачивающую станцию во Владимирской области рф, которая обеспечивает поставки топлива в Московский регион. В результате атаки беспилотников на объекте возник масштабный пожар.

