Правоохранители задержали 18-летнего парня, корректировавшего удары рф по Киеву

Правоохранители задержали 18-летнего жителя Черкасчины, подозреваемого в корректировке российских ударов по Киеву во время массированной атаки 24 мая.

Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко.

Он рассказал, что фигурант был задержан возле одного из объектов Минобороны в Киеве. В его телефоне правоохранители обнаружили переписку с российскими кураторами, геолокацию, фото и видео последствий ударов.

Следствие установило, что в середине мая парень искал подработку в Telegram. Сначала он получил задание фотографировать товары в магазинах конкурентов, а затем снимать местность и обозначать на картах перемещение военной техники в пригороде Киева. Уже в день массированной атаки 24 мая российские кураторы передали ему конкретные адреса для фиксации последствий попаданий.

В прокуратуре отмечают, что представители россии в режиме реального времени координировали его действия, контролировали передвижение через геолокацию и требовали фотографии с разных ракурсов.

«18-летнему фигуранту сообщено о подозрении в государственной измене в условиях военного положения. Суд избрал ему меру пресечения, содержание под стражей без права внесения залога. Комплексные мероприятия были проведены при координации усилий Киевской городской прокуратуры, СБУ и ГУР МОУ», – написал Кравченко.

Он также предостерег, что российские спецслужбы все чаще пытаются вербовать молодежь через Telegram, предлагая «легкий заработок» и простые на первый взгляд задачи. В связи с этим Кравченко предостерег, что подобная деятельность влечет строгую уголовную ответственность.

Напомним, в ночь на 24 мая российские военные нанесли массированный комбинированный удар по территории Украины с применением ракет различных типов и ударных беспилотников. Всего радиотехнические войска зафиксировали 690 средств воздушного нападения – 90 ракет и 600 беспилотников различных типов.

Основной удар пришелся по Киеву, в результате чего утром 25 мая в ГСЧС сообщили уже о 91 пострадавшем. Среди раненых – трое несовершеннолетних. Масштабные повреждения зафиксированы во всех районах столицы: разрушены дома и админздания, повреждены транспорт и станция метро. Также горел рынок в центре столицы. Два человека погибли.

