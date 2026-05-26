ВАКС во второй раз закрыл дело Дубневича о присвоении 93 миллионов «Укрзализныци»

Высший антикоррупционный суд во второй раз удовлетворил ходатайство защиты о закрытии уголовного производства в отношении народного депутата Ярослава Дубневича и его сообщников по делу о присвоении 93 млн гривен «Укрзализныци».

Об этом сообщает пресс-служба ВАКС в Телеграм-канале.

В сообщении отмечается, что дело закрыто в связи с истечением сроков досудебного расследования.

«Высший антикоррупционный суд удовлетворил ходатайство защиты и закрыл уголовное производство на основании пункта 10 части 1 статьи 284 УПК Украины в связи с истечением срока досудебного расследования после сообщения лицу о подозрении (ст. 219 УПК Украины)», – говорится в сообщении.

Решение приняли судьи ВАКС – Оксана Олейник, Вера Михайленко, Владимир Воронько.

В ВАКС добавили, что обвиняемыми в этом уголовном производстве были восемь человек. В частности, народный депутат Ярослав Дубневич. Также среди фигурантов – экс-первый заместитель начальника филиала «Центр обеспечения производства» АО «Укрзализныця» Пушкаренко и председатель правления ПАО «Днепропетровский стрелочный завод» Тараненко.

«Постановление может быть обжаловано в течение семи дней со дня его оглашения», – добавили в ВАКС.

Тем временем в ЦПК заявили, что это дело находится в суде уже почти 4 года, а так называемые «правки Лозового» перечеркивают многолетние усилия следствия и суда.

Как известно, 13 сентября 2022 года ВАКС закрыл дело нардепа Дубневича в связи с истечением сроков расследования после сообщения лицу о подозрении. Однако 18 мая 2023 года Апелляция ВАКС это решение отменила.

В этом деле обвиняют нардепа Дубневича (в организации завладения средствами); его бывшего помощника, первого заместителя начальника филиала «Центр обеспечения производства» УЗ Эдуарда Пушкаренко; председателя правления ПАО «Днепропетровский стрелочный завод» Сергея Тараненко и его заместителя Валерия Крячко; бывшего основателя ООО «Арго» Антона Шевченко; директора ООО «Корпорация КРТ» Олега Мисьонга; начальника отдела верхнего строения пути филиала «Центр обеспечение производства» УЗ Андрея Степаненко и двух работников этого отдела Татьяну Клепак и Оксану Захаревич.

Также мы сообщали, что по версии обвинения, нардеп Дубневич, вероятно, является организатором схемы присвоения 93,2 миллиона гривен филиала «Центр обеспечения производства» ПАО УЗ при поставке товаров по завышенным ценам в 2015-2017 годах. По данным детективов, как председатель комитета Верховной рады по вопросам транспорта, он якобы организовал и создал условия для закупки элементов пути за счет средств предприятия УЗ с нарушением законной процедуры, по завышенным ценам. Вместо переговорной процедуры закупки, как считает следствие, нардеп организовал проведение процедур открытых торгов с привлечением подконтрольных предприятий – ООО «Арго» и ООО «Корпорация КРТ», что повлекло нанесение ущерба на сумму 93,28 млн грн.

Напомним, в марте 2024 года ВАКС отказался закрывать дело нардепа Дубневича и поддержал позицию прокурора САП.

Также мы сообщали, что ВАКС продлил до 11 июля срок действия обязанностей, возложенных на бизнесмена Леонида Дубинского. НАБУ и САП подозревают его в организации схемы завладения 129 млн грн, выделенными на восстановление критической инфраструктуры Днепропетровской области.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.