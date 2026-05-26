Папа Римский предупредил мир об опасности ИИ

Папа Римский Лев XIV опубликовал свою первую энциклику «О защите человеческой личности в эпоху искусственного интеллекта», в которой предостерёг от рисков, связанных с быстрым развитием технологий, в частности ИИ.

Об этом сообщает Vatican News.

Понтифик подчеркнул, что технологии сами по себе не являются злом и не противоречат человеческой природе, однако они никогда не бывают нейтральными, поскольку отражают интересы тех, кто их создаёт, финансирует, регулирует и использует.

Папа Лев XIV призвал внимательно и ответственно относиться к развитию искусственного интеллекта. По его словам, хотя ИИ способен воспроизводить отдельные человеческие функции и поведение, он не обладает моральными принципами, состраданием, духовным измерением или способностью строить подлинные межличностные отношения.

Понтифик подчеркнул, что разработка и использование систем искусственного интеллекта должны сопровождаться чёткой ответственностью на всех этапах. Для этого, по его мнению, необходимо создать надлежащее правовое регулирование, обеспечить независимый надзор за технологиями и повышать цифровую грамотность и осведомлённость пользователей.

Также понтифик обратил внимание на риски, связанные с деятельностью цифровых платформ, в частности на распространение дезинформации, масштабный сбор персональных данных и использование алгоритмов для влияния на поведение и решения людей.

Отдельно Лев XIV высказался против применения искусственного интеллекта в военных целях. Он заявил, что ИИ следует «разоружить», не допуская его использования в условиях военной, экономической или информационной конкуренции.

«Не существует алгоритма, который мог бы сделать войну морально приемлемой», – подчеркнул Папа, предостерегая, что автоматизированные технологии могут сделать вооружённые конфликты более безличными и упростить принятие решений о применении силы.

Напомним, недавно Папа Римский Лев XIV объявил о создании в Ватикане специальной комиссии по искусственному интеллекту. Новый орган будет координировать позицию Католической Церкви относительно развития и использования ИИ-технологий.

Ранее Папа Римский Лев XIV во время встречи со священнослужителями призвал их отказаться от подготовки проповедей с помощью искусственного интеллекта. Понтифик подчеркнул важность живого общения с верующими и укрепления братских отношений внутри духовенства.

