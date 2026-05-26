В Киеве возросло количество жертв в результате массированной атаки рф 24 мая

В Киеве количество погибших в результате массированной российской атаки 24 мая возросло до трёх. Во время спасательных работ были обнаружены фрагменты тела, проводится ДНК-экспертиза.
Фото ДСНС

Количество погибших в результате масированной российской атаки на Киев 24 мая возросло до трёх человек.

Об этом сообщили в полиции.

Как отмечается, в ходе аварийно-спасательных работ были обнаружены фрагменты тела человека, которые, вероятно, могут принадлежать жительнице частично разрушенного дома в Шевченковском районе. Женщина в настоящее время считается пропавшей без вести.

Для окончательного установления личности будет назначена ДНК-экспертиза.

Напомним, в ночь на 24 мая российские военные нанесли массированный комбинированный удар по территории Украины.

Основной удар пришёлся на Киев, в результате чего пострадали 90 человек, также ранее сообщалось о двух погибших. Среди раненых — трое несовершеннолетних.

Масштабные повреждения зафиксированы во всех районах столицы: разрушены дома и административные здания, повреждены транспорт и станция метро. Также горел рынок в центре столицы. Двое людей погибли.

По состоянию на утро 25 мая в результате комбинированной массированной атаки Российской Федерации на Киев в больницах столицы по-прежнему находился 21 пострадавший.

