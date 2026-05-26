Подозреваемому экс-руководителю Института рака снова продлили обязанности

Общество
Читати українською
Суд поддержал ходатайство прокурора САП о продлении срока действия процессуальных обязательств.
фото: uk.wikipedia.org

Высший антикоррупционный суд продлил до 13 июля срок действия обязанностей, возложенных на бывшего исполняющего обязанности директора Национального института рака Андрея Шипко. НАБУ и САП подозревают его в причастности к преступной организации бизнесмена Германа Фисталя, завладевшей более 231 млн грн медицинского учреждения.

Такое решение 13 мая принял ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Как известно, антикоррупционный суд определил 30 млн грн залога Шипко с обязанностями: не отлучаться из Киева и Киевской области без разрешения; сообщать об изменении места жительства и/или работы; воздерживаться от общения с другими подозреваемыми и свидетелями, а также с другими лицами; не посещать определенный список помещений; сдать на хранение загранпаспорта и носить электронный браслет.

Позже с него сняли электронный браслет. Поэтому прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры просил продлить действие остальных обязательств.

«Ходатайство заместителя начальника третьего отдела САП о продлении срока действия обязанностей, возложенных на подозреваемого (Шипко – ред.), – удовлетворить. Продлить подозреваемому срок действия обязанностей, предусмотренных ч. 5 ст. 194 УПК, до 13 июля 2026 года включительно, но не дольше сроков досудебного расследования», – говорится в решении

Напомним, НАБУ и САП разоблачили преступную организацию, зарабатывавшую на закупках Национального института рака. По данным следствия, фактический руководитель крупнейшей группы поставщиков медицинского оборудования (более 300 представителей компаний) создал преступную организацию, в состав которой привлек представителей подконтрольных компаний и должностных лиц НИР.

В течение 2021-2022 годов при закупках медицинского оборудования в рамках проекта «Создание современной клинической базы для лечения онкологических заболеваний в НИР» участники сделки завладели средствами на сумму более 231 млн грн.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM

самое важное от «Слово и дело»
НАБУ САП коррупция Институт рака Высший антикоррупционный суд Герман Фисталь
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

Союзник рф Китай отреагировал на угрозы российского МЗС снова бить по Киеву
ВАКС назначил к рассмотрению дело о схеме выезда мужчин за границу
В Виннице в школе взорвалась граната, пострадали дети
Папа Римский предупредил мир об опасности ИИ
Присвоили 27 миллионов на гуманитарку: семеро участников схемы получили подозрения
Подозреваемому экс-руководителю Института рака снова продлили обязанности
В Генштабе подтвердили остановку Сызранского НПЗ после украинской атаки
США столкнулись с дефицитом стратегического металла для ракет из-за войны в Иране – NBC
Апелляционная палата оставила под арестом подозреваемого судью из Одесщины
Власти рф намеренно заселяют ВОТ Украины африканцами и кавказцами – разведка
Больше новостей