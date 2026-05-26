Подозреваемому экс-руководителю Института рака снова продлили обязанности

Высший антикоррупционный суд продлил до 13 июля срок действия обязанностей, возложенных на бывшего исполняющего обязанности директора Национального института рака Андрея Шипко. НАБУ и САП подозревают его в причастности к преступной организации бизнесмена Германа Фисталя, завладевшей более 231 млн грн медицинского учреждения.

Такое решение 13 мая принял ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Как известно, антикоррупционный суд определил 30 млн грн залога Шипко с обязанностями: не отлучаться из Киева и Киевской области без разрешения; сообщать об изменении места жительства и/или работы; воздерживаться от общения с другими подозреваемыми и свидетелями, а также с другими лицами; не посещать определенный список помещений; сдать на хранение загранпаспорта и носить электронный браслет.

Позже с него сняли электронный браслет. Поэтому прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры просил продлить действие остальных обязательств.

«Ходатайство заместителя начальника третьего отдела САП о продлении срока действия обязанностей, возложенных на подозреваемого (Шипко – ред.), – удовлетворить. Продлить подозреваемому срок действия обязанностей, предусмотренных ч. 5 ст. 194 УПК, до 13 июля 2026 года включительно, но не дольше сроков досудебного расследования», – говорится в решении

Напомним, НАБУ и САП разоблачили преступную организацию, зарабатывавшую на закупках Национального института рака. По данным следствия, фактический руководитель крупнейшей группы поставщиков медицинского оборудования (более 300 представителей компаний) создал преступную организацию, в состав которой привлек представителей подконтрольных компаний и должностных лиц НИР.

В течение 2021-2022 годов при закупках медицинского оборудования в рамках проекта «Создание современной клинической базы для лечения онкологических заболеваний в НИР» участники сделки завладели средствами на сумму более 231 млн грн.

