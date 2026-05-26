В Днепропетровской области произошло покушение на жизнь городского головы: что известно

Утром, 26 мая, неизвестный набросился с ножом и ранил городского голову города Пятихатки на Днепропетровщине. Гилал Исаев госпитализирован в больницу.

Об этом сообщает отдел коммуникации местной полиции.

По данным правоохранителей, нападение произошло около 10:40. Злоумышленник набросился на должностное лицо и нанес ему ножевое ранение. Потерпевшего с телесными повреждениями госпитализировали в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.

Полицейские Каменского РУ полиции отметили, что после нападения злоумышленник скрылся с места происшествия. В настоящее время продолжается поисковая операция.

«Сейчас правоохранители проводят комплекс следственных и разыскных мероприятий для установления местонахождения и задержания злоумышленника. На месте работает руководство управления уголовного розыска и Каменского РУП, следственно-оперативная группа и другие профильные службы полиции», – уточнили правоохранители.

Прокуратура открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Криминального кодекса Украины (покушение на умышленное убийство). Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.

По данным руководителя информационно-аналитического отдела областной организации партии «Батькивщина» Владимира Федорова, нападавший пришел к Исаеву лично в кабинет. Там произошла потасовка, после чего он нанес удар ножом.

«Человек был депутатом облсовета. Это один из наших сильнейших активистов. Человек очень много сделал для города. И я надеюсь, так будет дальше. Деталей по состоянию пока ничего не знаю. Борются за его жизнь. Нападавший – известный фермер. Там вообще какая-то непонятная ситуация», – рассказал Федоров «Суспильному».

Как известно, Гилал Исаев в 2015 году был избран депутатом Днепропетровского областного совета 7-го созыва от политической партии ВО «Батькивщина». С 2020 года занимает должность городского головы Пятихаток. Чиновнику 61 год.

Напомним, 15 мая во Львове на мэра города Андрея Садового напал 46-летний мужчина. Он облил политика неизвестным веществом и сбежал.

