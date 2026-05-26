НАБУ и САП передали в суд дело Юлии Тимошенко

Политика
Читати українською
НАБУ и САП направили в суд дело в отношении руководительницы парламентской фракции Юлии Тимошенко, которую подозревают в попытке организации системного подкупа народных депутатов.
Фото Слово і діло

Прокурор САП за матеріалами досудового розслідування Национального антикоррупционного бюро направил в суд обвинительный акт в отношении руководительницы одной из депутатских фракций, Юлии Тимошенко.

Об этом сообщила пресс-служба САП.

Как известно, в январе 2026 года Тимошенко изобличили в предложении неправомерной выгоды народным депутатам. Речь идет о вероятной попытке создания системного механизма влияния на голосования в парламенте.

Согласно материалам дела, подозреваемая якобы инициировала переговоры с отдельными народными депутатами относительно регулярных выплат за обеспечение лояльного голосования. Механизм, как утверждается, предусматривал не разовые договоренности, а долгосрочную систему сотрудничества с выплатами наперед и указаниями относительно голосований, воздержания или неучастия в них.

Действия квалифицированы по ч. 4 ст. 369 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним, 16 января Высший антикоррупционный суд Киева избрал меру пресечения для лидера фракции «Батькивщина» Юлии Тимошенко в виде залога более 33 миллионов гривен. Кроме того, суд арестовал часть ее имущества.

23 января стало известно, что за Тимошенко внесли всю сумму залога – 33 миллиона гривен. Средства внесли девять человек.

8 апреля НАБУ и САП заявили о завершении расследования по делу народной депутатки и руководителя депутатской фракции Юлии Тимошенко. А 21 апреля Антикоррупционный суд не удовлетворил жалобу Тимошенко на подозрение по делу о подкупе нардепов.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM

самое важное от «Слово и дело»
Юлия Тимошенко НАБУ САП коррупция Подозрение Мера пресечения Коррупция в Украине
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

ВАКС заочно арестовал подозреваемого организатора дела о зерне ГПЗКУ
ВАКС во второй раз закрыл дело Дубневича о присвоении 93 миллионов «Укрзализныци»
Еврокомиссия вызвала представителя рф из-за угроз нанести новые удары по Киеву
В Бельгии поезд столкнулся со школьным автобусом, погибли дети
НАБУ и САП передали в суд дело Юлии Тимошенко
В Днепропетровской области произошло покушение на жизнь городского головы: что известно
На этой неделе Рада планирует пересмотреть пенсии прокуроров: что предлагают изменить
Союзник рф Китай отреагировал на угрозы российского МЗС снова бить по Киеву
ВАКС назначил к рассмотрению дело о схеме выезда мужчин за границу
В Виннице в школе взорвалась граната, пострадали дети
Больше новостей