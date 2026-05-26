НАБУ и САП передали в суд дело Юлии Тимошенко

Прокурор САП за матеріалами досудового розслідування Национального антикоррупционного бюро направил в суд обвинительный акт в отношении руководительницы одной из депутатских фракций, Юлии Тимошенко.

Об этом сообщила пресс-служба САП.

Как известно, в январе 2026 года Тимошенко изобличили в предложении неправомерной выгоды народным депутатам. Речь идет о вероятной попытке создания системного механизма влияния на голосования в парламенте.

Согласно материалам дела, подозреваемая якобы инициировала переговоры с отдельными народными депутатами относительно регулярных выплат за обеспечение лояльного голосования. Механизм, как утверждается, предусматривал не разовые договоренности, а долгосрочную систему сотрудничества с выплатами наперед и указаниями относительно голосований, воздержания или неучастия в них.

Действия квалифицированы по ч. 4 ст. 369 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним, 16 января Высший антикоррупционный суд Киева избрал меру пресечения для лидера фракции «Батькивщина» Юлии Тимошенко в виде залога более 33 миллионов гривен. Кроме того, суд арестовал часть ее имущества.

23 января стало известно, что за Тимошенко внесли всю сумму залога – 33 миллиона гривен. Средства внесли девять человек.

8 апреля НАБУ и САП заявили о завершении расследования по делу народной депутатки и руководителя депутатской фракции Юлии Тимошенко. А 21 апреля Антикоррупционный суд не удовлетворил жалобу Тимошенко на подозрение по делу о подкупе нардепов.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.