Иран пожаловался ООН на позицию США в переговорах

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, что США выдвигают «повторные чрезмерные требования» во время переговоров с Тегераном.

Об этом пишет The Times of Israel.

По словам Аракчи, Иран продолжает участвовать в дипломатическом процессе с США, несмотря на, как он заявил, «повторные предательства дипломатии и военную агрессию против Ирана».

Глава МИД Ирана также обвинил Вашингтон в противоречивых позициях и чрезмерных требованиях.

Как отмечает издание, переговоры между сторонами продолжаются после перемирия от 8 апреля. Несмотря на серию контактов, в частности личные встречи в Исламабаде, стороны до сих пор не достигли окончательного урегулирования.

Также пока не восстановлен полный доступ к Ормузскому проливу, через который проходят значительные объемы мировых поставок нефти.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху не пришли к согласию относительно дальнейших действий в войне с Ираном: Вашингтон склоняется к дипломатии, тогда как Израиль настаивает на продолжении военной кампании.

22 мая Дональд Трамп провел совещание с командой нацбезопасности по поводу войны с Ираном и возможных действий в случае провала дипломатии.

