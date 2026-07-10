Возвращение орденов «Новой почтой» не поддержали 18% украинцев – опрос

Политика
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Более половины населения Украины поддержали нестандартное решение президента Украины Владимира Зеленского вернуть орден Белого Орла Варшаве почтой. Критически же событие восприняли суммарно 18 процентов респондентов.
Коллаж Слово и дело

Почти каждый пятый украинец (18%) не одобряет нестандартное решение президента Украины Владимира Зеленского вернуть орден Белого Орла в Варшаву международной доставкой «Новой почты».

Об этом свидетельствуют данные социологического исследования, проведенного по заказу «Слово и дело» с 29 по 30 июня 2026 года методом онлайн-опроса путем самозаполнения структурированной анкеты 1200 респондентов в возрасте 18 лет и старше по всей территории Украины, за исключением временно оккупированных территорий (статистическая погрешность – с вероятностью 0,95 не превышает 2,89% для показателей, близких к 50%) на специализированной платформе для проведения опросов «Lemur» (CAWI – Computer Assisted Web Interviewing).

Однако более половины респондентов – 54% – отнеслись к этому решению одобрительно. Наибольшая группа опрошенных (39%) выразила полностью положительную оценку, восприняв это как смелый, современный жест и тонкий дипломатический «троллинг» в ответ на недружественные действия польской стороны. Еще 15% – оценили событие скорее положительно, видя в нем демонстрацию силы украинского характера, несмотря на нестандартность формы.

Результаты соцопроса на тему «Украина и Польша: отношение украинцев к войне орденов»Каждый второй украинец одобрил решение Зеленского вернуть Навроцкому Орден Белого Орла по Новой почте. При этом более трети опрошенных ожидают прагматический диалог в дальнейших отношениях Украины и Польши.

Нейтральное отношение продемонстрировали 14% респондентов, для которых способ доставки не имеет значения, так как ключевым является сам факт возвращения награды.

Критические замечания высказали 18% населения. Из них 10% считают этот шаг полностью негативным и несерьезным. По их мнению, такое поведение унижает статус международной дипломатии, превращая межгосударственный конфликт в шоу.

Другие 8% – настроены скорее негативно. Они назвали это перебором и настояли на необходимости использования официационных дипломатических каналов (посольство или МИД).

При этом лишь 5% респондентов впервые услышали о такой детали с привлечением почтовой службы, а 9% опрошенных затруднились с окончательным ответом.

Более половины населения Украины поддержали нестандартное решение президента Украины Владимира Зеленского вернуть орден Белого Орла Варшаве почтой. Критически же событие восприняли суммарно 18 процентов респондентов.
Оценка возвращения ордена Зеленским по «Новой почте»Слово и делоИзображение максимального размера (откроется в новом окне)

Анализ ответов в разных группах выявил несколько отличий по сравнению с общими цифрами по стране.

Возраст Самая молодая группа (18–29 лет) проявила значительно меньше однозначного восторга формой возвращения ордена. Вариант «полностью положительно» они выбирали только в 28% случаев.

Поколение 55+, напротив, отнеслось к шагу наиболее эмоционально, отдав варианту «полностью положительно» максимальные 44%.

Географические отличия

Киевляне продемонстрировали повышенный уровень критичности. В столице вариант «полностью негативно» выбрали 17% опрошенных (при общем показателе 10%). На Востоке население оказалось наиболее равнодушным к форме дипломатического жеста. Там вариант «нейтрально» набрал 22% голосов (при общем показателе 14%). А респонденты на Юге активнее всего поддержали умеренно-положительную оценку события, выбрав вариант «скорее положительно» в 19% случаев (при общем показателе 15%).

Более половины населения Украины поддержали нестандартное решение президента Украины Владимира Зеленского вернуть орден Белого Орла Варшаве почтой. Критически же событие восприняли суммарно 18 процентов респондентов.
Возвращение ордена Зеленским через «Новую почту», распределение оценокСлово и делоИзображение максимального размера (откроется в новом окне)

Напомним, «Слово и дело» обнародовало результаты исследования, посвященного отношениям Украины и Польши.

В частности, мы выяснили, как украинцы восприняли решение Навроцкого о лишении Зеленского ордена.

Также стало известно, что более трети украинцев ожидают, что политики перейдут к прагматичному диалогу с Варшавой для решения исторических споров.

Тем временем глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил, что Польша может предпринять «незрелые эскалационные шаги» накануне 11 июля – годовщины Волынской трагедии. По его словам, самый сложный этап в отношениях между Киевом и Варшавой еще впереди.

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