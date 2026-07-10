Возвращение орденов «Новой почтой» не поддержали 18% украинцев – опрос

Почти каждый пятый украинец (18%) не одобряет нестандартное решение президента Украины Владимира Зеленского вернуть орден Белого Орла в Варшаву международной доставкой «Новой почты».

Об этом свидетельствуют данные социологического исследования, проведенного по заказу «Слово и дело» с 29 по 30 июня 2026 года методом онлайн-опроса путем самозаполнения структурированной анкеты 1200 респондентов в возрасте 18 лет и старше по всей территории Украины, за исключением временно оккупированных территорий (статистическая погрешность – с вероятностью 0,95 не превышает 2,89% для показателей, близких к 50%) на специализированной платформе для проведения опросов «Lemur» (CAWI – Computer Assisted Web Interviewing).

Однако более половины респондентов – 54% – отнеслись к этому решению одобрительно. Наибольшая группа опрошенных (39%) выразила полностью положительную оценку, восприняв это как смелый, современный жест и тонкий дипломатический «троллинг» в ответ на недружественные действия польской стороны. Еще 15% – оценили событие скорее положительно, видя в нем демонстрацию силы украинского характера, несмотря на нестандартность формы.

10 июля 2026, 10:19 Результаты соцопроса на тему «Украина и Польша: отношение украинцев к войне орденов» Каждый второй украинец одобрил решение Зеленского вернуть Навроцкому Орден Белого Орла по Новой почте. При этом более трети опрошенных ожидают прагматический диалог в дальнейших отношениях Украины и Польши.

Нейтральное отношение продемонстрировали 14% респондентов, для которых способ доставки не имеет значения, так как ключевым является сам факт возвращения награды.

Критические замечания высказали 18% населения. Из них 10% считают этот шаг полностью негативным и несерьезным. По их мнению, такое поведение унижает статус международной дипломатии, превращая межгосударственный конфликт в шоу.

Другие 8% – настроены скорее негативно. Они назвали это перебором и настояли на необходимости использования официационных дипломатических каналов (посольство или МИД).

При этом лишь 5% респондентов впервые услышали о такой детали с привлечением почтовой службы, а 9% опрошенных затруднились с окончательным ответом.

Анализ ответов в разных группах выявил несколько отличий по сравнению с общими цифрами по стране.

Возраст Самая молодая группа (18–29 лет) проявила значительно меньше однозначного восторга формой возвращения ордена. Вариант «полностью положительно» они выбирали только в 28% случаев.

Поколение 55+, напротив, отнеслось к шагу наиболее эмоционально, отдав варианту «полностью положительно» максимальные 44%.

Географические отличия

Киевляне продемонстрировали повышенный уровень критичности. В столице вариант «полностью негативно» выбрали 17% опрошенных (при общем показателе 10%). На Востоке население оказалось наиболее равнодушным к форме дипломатического жеста. Там вариант «нейтрально» набрал 22% голосов (при общем показателе 14%). А респонденты на Юге активнее всего поддержали умеренно-положительную оценку события, выбрав вариант «скорее положительно» в 19% случаев (при общем показателе 15%).

Напомним, «Слово и дело» обнародовало результаты исследования, посвященного отношениям Украины и Польши.

В частности, мы выяснили, как украинцы восприняли решение Навроцкого о лишении Зеленского ордена.

Также стало известно, что более трети украинцев ожидают, что политики перейдут к прагматичному диалогу с Варшавой для решения исторических споров.

Тем временем глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил, что Польша может предпринять «незрелые эскалационные шаги» накануне 11 июля – годовщины Волынской трагедии. По его словам, самый сложный этап в отношениях между Киевом и Варшавой еще впереди.

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