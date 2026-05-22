Трамп и Нетаньяху расходятся во взглядах относительно продолжения войны в Иране – CNN

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе телефонного разговора обсудили дальнейшие действия в отношении Ирана, однако разошлись во взглядах относительно продолжения военной кампании и возможности дипломатического урегулирования.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на американского чиновника.

21 мая 2026, 07:47 Трамп готов подождать несколько дней «правильного ответа» Ирана по мирному соглашению Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов подождать несколько дней ответа Ирана относительно мирного соглашения, однако предупредил о возможных новых ударах в случае провала переговоров.

По данным источников, это был не первый их разговор за последние дни. В ходе контакта в воскресенье Трамп якобы заявил, что рассматривает возможность новых целевых ударов по Ирану в начале недели. Операция, по данным CNN, могла получить название «Sledgehammer» («Кувалда»).

Однако примерно через сутки после того разговора Трамп объявил о приостановке ударов, которые, по его словам, планировались на вторник, 19 мая. Решение было принято по просьбе союзников в Персидском заливе – Катара, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов.

Параллельно региональные посредники, в частности при участии Пакистана, работают над рамочным соглашением, которое могло бы открыть путь к дипломатическому урегулированию.

Впрочем, такой подход вызывает раздражение в Израиле. По словам источников, Нетаньяху считает, что задержка с ударами лишь играет на руку Тегерану, и настаивает на немедленном продолжении военной кампании. В ходе вторничного разговора израильский премьер прямо выразил недовольство и призвал США не откладывать запланированные действия.

Согласно израильским источникам, Нетаньяху скептически оценивает перспективы переговоров, поскольку Иран до сих пор отказывается отказаться от обогащенного урана – ключевого пункта разногласий.

Между тем Иран отрицает какие-либо прорывы в переговорах. Представитель МИД страны заявил, что сообщения о дипломатических договоренностях или уровнях обогащения урана являются «спекуляциями без реальной основы».

Несмотря на напряженность, Вашингтон продолжает рассматривать дипломатический вариант. Госсекретарь Марко Рубио заявил, что прогресс возможен, но гарантий успеха нет.

Напомним, накануне Соединенные Штаты передали Ирану новый проект мирного соглашения через пакистанского посредника. Тегеран сейчас прорабатывает документ и еще не предоставил официального ответа.

Также СМИ писали о том, что Иран в рамках обновленного предложения по урегулированию конфликта со США согласился на длительное замораживание ядерной программы и передачу высокообогащенного урана в россию вместо Соединенных Штатов.

Однако позже американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что США не планируют передавать россии обогащенный иранский уран в рамках переговоров с Тегераном.

