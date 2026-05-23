Переговоры «болезненные», прорыва нет: Трамп рассматривает новые удары по Ирану

Президент США Дональд Трамп 22 мая провел совещание с командой национальной безопасности по поводу войны с Ираном и возможного развития событий в случае провала переговоров.
Об этом пишет Axios со ссылкой на американских чиновников.
По данным издания, Трамп всерьез рассматривает возможность новых ударов по Ирану, если в ближайшее время не удастся достичь прорыва в переговорах.
Во время встречи президента США проинформировали о ходе дипломатических контактов и разных сценариях дальнейших действий.
В совещании участвовали вице-президент Джей Ди Вэнс, министр обороны Пит Хегсет, директор ЦРУ Джон Рэтклифф и другие чиновники.
Один из собеседников Axios назвал переговоры «болезненными» и заявил, что проекты документов ежедневно передаются между сторонами без существенного прогресса.
По информации источников, Трамп в последние дни все больше разочаровывается переговорами с Ираном. В то же время окончательного решения о возобновлении военных действий президент США пока не принял.
Министерство иностранных дел Ирана сообщило, что переговоры продолжаются, однако соглашение пока не близко.
Связанное с КСИР агентство Tasnim со ссылкой на источник в иранской переговорной группе заявило, что сейчас основное внимание сосредоточено на «прекращении войны».
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху не пришли к согласию относительно дальнейших действий в войне с Ираном: Вашингтон склоняется к дипломатии, тогда как Израиль настаивает на продолжении военной кампании.
Также сообщалось, что США через посредника передали Ирану новый проект мирного соглашения. Тегеран изучает документ, в то же время Вашингтон обсуждает перспективы договоренностей с Израилем.
