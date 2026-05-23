Переговоры «болезненные», прорыва нет: Трамп рассматривает новые удары по Ирану

Мир
Читати українською
Президент США Дональд Трамп провел совещание с командой нацбезопасности по поводу войны с Ираном и возможных действий в случае провала дипломатии.
Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп 22 мая провел совещание с командой национальной безопасности по поводу войны с Ираном и возможного развития событий в случае провала переговоров.

Об этом пишет Axios со ссылкой на американских чиновников.

Трамп и Нетаньяху расходятся во взглядах относительно продолжения войны в Иране – CNNПрезидент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не пришли к согласию относительно дальнейших действий в войне с Ираном: Вашингтон склоняется к дипломатии, тогда как Израиль настаивает на продолжении военной кампании.

По данным издания, Трамп всерьез рассматривает возможность новых ударов по Ирану, если в ближайшее время не удастся достичь прорыва в переговорах.

Во время встречи президента США проинформировали о ходе дипломатических контактов и разных сценариях дальнейших действий.

В совещании участвовали вице-президент Джей Ди Вэнс, министр обороны Пит Хегсет, директор ЦРУ Джон Рэтклифф и другие чиновники.

Один из собеседников Axios назвал переговоры «болезненными» и заявил, что проекты документов ежедневно передаются между сторонами без существенного прогресса.

По информации источников, Трамп в последние дни все больше разочаровывается переговорами с Ираном. В то же время окончательного решения о возобновлении военных действий президент США пока не принял.

Министерство иностранных дел Ирана сообщило, что переговоры продолжаются, однако соглашение пока не близко.

Связанное с КСИР агентство Tasnim со ссылкой на источник в иранской переговорной группе заявило, что сейчас основное внимание сосредоточено на «прекращении войны».

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху не пришли к согласию относительно дальнейших действий в войне с Ираном: Вашингтон склоняется к дипломатии, тогда как Израиль настаивает на продолжении военной кампании.

Также сообщалось, что США через посредника передали Ирану новый проект мирного соглашения. Тегеран изучает документ, в то же время Вашингтон обсуждает перспективы договоренностей с Израилем.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM

самое важное от «Слово и дело»
Дональд Трамп США Иран Переговоры Война на Ближнем Востоке
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

Россияне атаковали дронами гражданские авто в Херсоне и Харьковской области: есть погибшие
Российский дрон ударил по траурной колонне на окраине Сум
Зеленский отреагировал на план «ассоциированного членства» Украины в ЕС
Вспышка Эболы выходит из-под контроля: медики не успевают отслеживать контакты
Беспилотники ударили по химическому предприятию в Пермском крае
Переговоры «болезненные», прорыва нет: Трамп рассматривает новые удары по Ирану
Россия давит на Армению из-за курса на ЕС накануне выборов – СМИ
Рф ударила по Донецкой области и Полтаве: повреждена пожарная часть, горело админздание
Президент Чехии призвал НАТО «показать зубы» россии из-за провокаций
Украина разблокировала новый источник финансирования для нужд в рамках PURL
Больше новостей