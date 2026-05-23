Иран и США находятся на завершающей стадии рамочного соглашения о перемирии – Рубио

В переговорах между США и Ираном «достигнут некоторый прогресс», поэтому Вашингтон и Тегеран уже в ближайшие дни могут заключить рамочное соглашение о прекращении вооруженного конфликта между странами.

Об этом сообщают The Times of Israel и Reuters, цитируя заявление госсекретаря США Марко Рубио.

Переговоры «болезненные», прорыва нет: Трамп рассматривает новые удары по Ирану Президент США Дональд Трамп провел совещание с командой нацбезопасности по поводу войны с Ираном и возможных действий в случае провала дипломатии.

Как отмечается, находясь с визитом в Нью-Дели, Рубио выразил осторожный оптимизм относительно дипломатического урегулирования конфликта с Ираном. По его словам, есть вероятность того, что Иран согласится на соглашение о прекращении войны уже сегодня или в ближайшие дни.

«Есть вероятность того, что сегодня, завтра или через пару дней нам будет что сказать. Определенный прогресс достигнут, некоторая работа ведется. Даже сейчас, когда я говорю с вами, работа продолжается», – сказал Рубио журналистам.

Госсекретарь подчеркнул, что США требуют от Ирана полного открытия Ормузского пролива, а также чтобы Иран не получил ядерного оружия и передал обогащенный уран.

«Президент США Дональд Трамп предпочитает решать подобные проблемы путем переговоров и дипломатических дискуссий. Именно над этим мы сейчас и работаем. Но эта проблема будет решена, как ясно дал понять президент, так или иначе. Надеемся, что это будет сделано дипломатическим путем», – заявил Рубио.

В то же время, представитель иранского МИД Эсмаил Багаи также заявил, что Иран находится на завершающем этапе разработки рамочного соглашения о прекращении войны.

«В течение разумного периода от 30 до 60 дней будут обсуждены детали этих пунктов, и в конечном итоге будет заключено окончательное соглашение. Сейчас мы находимся в процессе завершения работы над этими меморандумами о взаимопонимании», – сказал он.

Багаи добавил, что прежде всего стороны намеревались составить рамочное соглашение из 14 пунктов.

Как известно, накануне министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи пожаловался генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, что США выдвигают «повторные чрезмерные требования» во время переговоров с Тегераном.

Напомним, ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху не пришли к согласию относительно дальнейших действий в войне с Ираном: Вашингтон склоняется к дипломатии, тогда как Израиль настаивает на продолжении военной кампании.

22 мая Дональд Трамп провел совещание с командой нацбезопасности относительно войны с Ираном и возможных действий в случае провала дипломатии.

