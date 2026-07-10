Правительство расширило выплаты для освобожденных из российского плена защитников

Кабинет Министров расширил программу денежной поддержки для военнослужащих, которые вернулись из российского плена и нуждаются в длительном стационарном лечении.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

23 июня 2026, 13:41 Зарплаты бойцов ВСУ в 2026 году: виды выплат и размер вознаграждений Как выросло денежное обеспечение украинских военных в 2026 году, какие существуют виды надбавок и бонусов за выполнение задач – на инфографике «Слово и дело».

Отныне право на ежемесячную выплату в размере 50 тысяч гривен будут иметь защитники и защитницы, которые после освобождения из плена проходят стационарное лечение более 30 дней из-за ранений, контузий, увечий или заболеваний.

Также выплату смогут получать полицейские и представители службы гражданской защиты, которые находились в российском плену и нуждаются в длительном лечении.

По словам Свириденко, решение направлено на усиление государственной поддержки украинцев, переживших плен.

«Задача государства – обеспечить достойную жизнь всех защитников и защитниц, которые пережили нечеловеческие условия российского плена», – подчеркнула премьер-министр.

Напомним, в начале июля правительство распределило 8,3 млрд грн из резерва средств, предусмотренных на 2026 год для сектора безопасности и обороны. В частности, средства будут направлены на денежное обеспечение военнослужащих.

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