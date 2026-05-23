В Латвии возле границы с Беларусью упал и взорвался дрон

Латвийские военные заявили, что сенсоры не обнаружили дрон, поэтому жителям не отправляли сообщения о воздушной тревоге.
Утром 23 мая на территорию Латвии залетел беспилотник. Он упал в озеро Дридзис в Краславском крае неподалеку от границы с Беларусью и сдетонировал после контакта с водой.

Об этом сообщили в Государственной полиции Латвии.

Глава Минобороны Латвии подал в отставку из-за дронов, нарушивших воздушное пространствоГлава Минобороны Латвии Андрис Спрудс подал в отставку после инцидента с дронами, которые нарушили воздушное пространство страны и атаковали нефтехранилища.

Около 08:00 утра местные жители сообщили полиции о падении БпЛА в озеро. В результате инцидента никто не пострадал.

Полиция уже обнаружила возможные обломки дрона. К работе привлекли дополнительные силы: полицию с дроном, сотрудников Государственной пожарно-спасательной службы с лодкой, а также Вооруженные силы.

В Вооруженных силах Латвии заявили, что сенсоры не обнаружили беспилотник, который оказался на территории страны. Из-за этого жителям не отправляли СМС-сообщения о воздушной тревоге.

Подобные инциденты в последнее время уже фиксировали в странах Балтии.

17 мая в Латвии подтвердили нарушение воздушного пространства одним дроном. К реагированию привлекали истребители НАТО.

28 марта Латвия, Эстония и Литва подчеркнули, что инциденты с падением украинских дронов на их территории свидетельствуют о важности укрепления противовоздушной обороны восточного фланга НАТО. Также страны подтвердили поддержку законного права Украины на самооборону.

