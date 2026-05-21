США стремятся, чтобы Украина убедила ЕС ослабить санкции на некоторые товары из Беларуси – СМИ

США обратились к Украине с просьбой поддержать ослабление санкций на импорт калийных удобрений из Беларуси и помочь убедить страны Европы поступить аналогично.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с переговорами.

Венгрия просит ЕС отменить пошлины на удобрения из рф и Беларуси Венгрия просит ЕС временно отменить пошлины на российские и белорусские удобрения из-за роста цен и рисков для аграрного сектора на фоне глобального кризиса.

Представители США якобы обратились к Украине с просьбой открыть рынок для белорусского калия, а также посодействовать тому, чтобы в ЕС также сняли ограничения на импорт удобрений из Беларуси.

По данным Bloomberg, Вашингтон считает, что смягчение санкций может уменьшить зависимость Минска от россии и постепенно улучшить отношения между США и Беларусью.

США уже частично ослабили собственные ограничения на белорусские удобрения, однако эффект остается ограниченным из-за санкций ЕС, которые блокируют традиционные маршруты экспорта через балтийские порты.

Речь идет о калийных удобрениях, в частности, поташе – ключевом компоненте для сельского хозяйства, который ранее был одним из главных источников валютных поступлений Беларуси.

На данный момент европейские ограничения на импорт этого удобрения из Беларуси остаются в силе, поскольку страна остается союзником россии в войне против Украины, а белорусские власти до сих пор осуществляют политические репрессии.

США, по данным медиа, подчеркивают, что любое ослабление санкций должно быть контролируемым и не может использоваться для поддержки российской военной агрессии.

В Европе, по данным источников, пока нет признаков готовности к изменению санкционной политики в отношении Беларуси.

Напомним, прошлым летом ЕС утвердил новые пошлины на сельхозпродукцию и удобрения из россии и Беларуси, которые до этого ввозились без дополнительных пошлин.

А в начале 2026 года Венгрия призвала Брюссель временно отменить эти пошлины и сборы, объясняя это стремительным подорожанием продукции и угрозами для аграрного сектора.

