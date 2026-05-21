Готов даже приехать в Украину: Лукашенко предложил встречу Зеленскому

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что открыт к переговорам с президентом Владимиром Зеленским и готов для этого встретиться «в любой точке» Украины или Беларуси.

Об этом говорится в его заявлении, которое цитирует беларуское государственное агентство BELTA.

19 мая 2026, 19:27

Как отмечается, Лукашенко отреагировал на заявления Зеленского о том, что россия хочет втянуть Беларусь в войну против Украины, заявив, что это может произойти только в случае нападения на его страну.

«Поэтому если и будем мы втянуты в войну, в том числе если это будет против Украины, только в одном случае – если они совершат против нас агрессию. Мы втягиваться в войну в Украине не собираемся. В этом нет никакой необходимости. Ни гражданской, ни военной», – сказал он.

Лукашенко также заявил, что открыт к разговору с Зеленским и предложил украинскому президенту встретиться.

«Если он хочет о чем-то поговорить, посоветоваться или еще что-то, пожалуйста, мы открыты для этого. В любой точке – Украины, Беларуси – я готов с ним встретиться и обсудить проблемы беларуско-украинских отношений. И, возможно, поговорить о перспективах. Почему-то с американцами, немцами, поляками, литовцами и латышами у нас есть о чем разговаривать, а с Украиной не о чем», – добавил самопровозглашенный лидер Беларуси.

Как известно, накануне Зеленский объявил об усилении защиты границы с севера Украины, в частности, из-за угрозы со стороны Беларуси и Брянской области рф. Также он заявил о последствиях для руководства Беларуси в случае «если будут агрессивные действия против Украины».

Недавно россия объявила о старте ядерных учений, которые проходят в том числе и на территории Беларуси. Они рассчитаны на 3 дня и преследуют цель проверки боевой готовности стратегических сил сдерживания.

Напомним, рф в рамках трехдневных ядерных учений перебросила на территорию Беларуси ядерные боеприпасы.

В МИД Украины резко осудили совместные ядерные учения российской федерации и Беларуси, назвав их «беспрецедентным вызовом для архитектуры глобальной безопасности».

Также Институт изучения войны назвал две причины, которые заставили рф развернуть ядерные учения.

