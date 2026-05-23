Россияне дважды обстреляли по Балаклею на Харьковщине, почти десяток раненых

В городе Балаклея Харьковской области в результате массированной российской атаки дронами пострадали по меньшей мере девять человек.
В субботу, 23 мая, российские оккупационные войска дважды атаковали Балаклею на Харьковщине. Количество раненых в результате обстрела города достигло девяти человек.

Об этом сообщает начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Как известно, два российских беспилотника попали по центральной части города. В результате первой атаки ранения различной степени получили четверо жителей, им оказали медицинскую помощь.

В результате ударов по центру города повреждены учреждения культуры, лицей, предприятие гражданской инфраструктуры, кафе и многоквартирный жилой дом.

Впоследствии Синегубов сообщил о повторном обстреле города, в результате чего возросло количество раненых.

«Сегодня г. Балаклея – под массированной атакой вражеских БПЛА. Девять человек получили ранения различной степени тяжести. Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь», – написал руководитель ОВА.

Отмечается, что в результате второй атаки в городе вспыхнули пожары – повреждены 9 автомобилей, здание почты, отель, кофейня, учебное заведение, многоэтажка и спортивное учреждение.

В то же время, по данным начальника Балаклейской городской военной администрации Виталия Карабанова, повторный обстрел города повредил церковь «Свет Евангелия» в одном из микрорайонов.

Напомним, российские военные атаковали беспилотниками гражданские автомобили в Центральном районе Херсона и на Харьковщине. В результате ударов погибли два человека, еще двое получили ранения.

Как известно, в субботу, 23 мая, в Новгороде-Северском на Черниговщине россияне атаковали магазин и служебный автомобиль полиции. В результате вражеского удара пострадали трое правоохранителей и трое гражданских.

Также в Сумах в больнице умер мужчина, получивший сверхтяжелые ранения в результате российского удара по траурной колонне на окраине города 23 мая. Российские войска нанесли удар FPV-дроном, предварительно на оптоволокне, по похоронной процессии, которая двигалась на одно из городских кладбищ.

Ранее сообщалось, что в результате попадания в проезжую часть, рядом с автобусом, 4 человека получили ранения.

