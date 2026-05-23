ВСУ нанесли новый удар по российскому фрегату «Адмирал Эссен» в Новороссийске

В ночь на 23 мая пилоты Сил беспилотных систем повторно атаковали дронами вражеский фрегат «Адмирал Эссен» в порту Новороссийска.

Об этом сообщил командующий СБС Роберт «Мадьяр» Бровди.

Как отмечается, российский фрегат атаковали вблизи причала порта пилоты 1 Отдельного Центра СБС. Также украинские военные из 414 бригады «Птицы Мадьяра» ударили по ракетному кораблю на воздушной подушке во время атаки на Новороссийск.

«Фрегат Адмирал Эссен и ракетный носитель проекта 1239 на подушках попали в зону поражения во время рейда Птиц СБС на порт Новороссийск и нефтехранилище «Грушовая балка» – крупнейшее на Кавказе хранилище нефти 1,2 млн тонн нефтепродуктов», – написал «Мадьяр».

Подтверждено, что оба корабля получили повреждения, сейчас специалисты уточняют степень поражения судов. Также в СБС подтвердили еще ряд поражений российских объектов и техники:

ЗРК «Оса» в оккупированном Донецке;

тыловая база и логистический хаб 6 А ВВС ПВО рф в Ровеньках на Луганщине;

пункт управления БпЛА в оккупированных Олешках Херсонской области;

топливозаправщики, спецтехника и ББМ на ВОТ Запорожской области.

Как известно, корабль «Адмирал Эссен» Силы обороны Украины уже атаковали в начале марта 2026 года. Тогда же под удар попал еще один вражеский фрегат – «Адмирал Макаров».

Напомним, Силы обороны Украины в ночь на 7 мая нанесли серию ударов по военным объектам российской армии, поразив корабль-носитель крылатых ракет «Калибр».

А до этого сообщалось, что спецподразделение ГУР уничтожило самолет Бе-12 Чайка, три катера и судно обеспечения оккупантов во временно оккупированном Крыму.

