ВСУ нанесли новый удар по российскому фрегату «Адмирал Эссен» в Новороссийске

Национальная безопасность
Читати українською
В ночь на 23 мая пилоты СБС ВСУ снова поразили дронами фрегат Адмирал Эссен в порту Новороссийска.
defence-ua.com

В ночь на 23 мая пилоты Сил беспилотных систем повторно атаковали дронами вражеский фрегат «Адмирал Эссен» в порту Новороссийска.

Об этом сообщил командующий СБС Роберт «Мадьяр» Бровди.

Морской бой против российского флота: сколько кораблей уничтожено или поврежденоКакие российские суда, катера, корабли, фрегаты и тральщики повредила и потопила Украина за годы большой войны – на инфографике.

Как отмечается, российский фрегат атаковали вблизи причала порта пилоты 1 Отдельного Центра СБС. Также украинские военные из 414 бригады «Птицы Мадьяра» ударили по ракетному кораблю на воздушной подушке во время атаки на Новороссийск.

«Фрегат Адмирал Эссен и ракетный носитель проекта 1239 на подушках попали в зону поражения во время рейда Птиц СБС на порт Новороссийск и нефтехранилище «Грушовая балка» – крупнейшее на Кавказе хранилище нефти 1,2 млн тонн нефтепродуктов», – написал «Мадьяр».

Подтверждено, что оба корабля получили повреждения, сейчас специалисты уточняют степень поражения судов. Также в СБС подтвердили еще ряд поражений российских объектов и техники:

  • ЗРК «Оса» в оккупированном Донецке;
  • тыловая база и логистический хаб 6 А ВВС ПВО рф в Ровеньках на Луганщине;
  • пункт управления БпЛА в оккупированных Олешках Херсонской области;
  • топливозаправщики, спецтехника и ББМ на ВОТ Запорожской области.

Как известно, корабль «Адмирал Эссен» Силы обороны Украины уже атаковали в начале марта 2026 года. Тогда же под удар попал еще один вражеский фрегат – «Адмирал Макаров».

Напомним, Силы обороны Украины в ночь на 7 мая нанесли серию ударов по военным объектам российской армии, поразив корабль-носитель крылатых ракет «Калибр».

А до этого сообщалось, что спецподразделение ГУР уничтожило самолет Бе-12 Чайка, три катера и судно обеспечения оккупантов во временно оккупированном Крыму.

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM

самое важное от «Слово и дело»
Россия Корабли Оккупанты Фрегат Флот Черноморский флот РФ Потери россии в войне с Украиной СБС ВСУ
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

ВСУ нанесли новый удар по российскому фрегату «Адмирал Эссен» в Новороссийске
Террорист КСИР планировал убить дочь Трампа Иванку из-за смерти Сулеймани
Удар по похоронной процессии в Сумах: стало известно о погибшем
В Швеции объяснили, почему Украина может существенно усилить НАТО
В Минэкономики назвали количество забронированных от мобилизации работников в Украине
В Киеве военный ТЦК избил ветерана на протезах: какое наказание ему назначили
Орбан рассказала, откажется ли Венгрия от российских энергоносителей
Иран пожаловался ООН на позицию США в переговорах
Нефтяной терминал, нефтебаза и танкер теневого флота: Генштаб рассказал о пораженных целях рф
В Латвии возле границы с Беларусью упал и взорвался дрон
Больше новостей