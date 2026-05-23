Одна из стран ЕС запретила въезд министру нацбезопасности Израиля Бен-Гвиру

Франция с 23 мая запретила въезд министру национальной безопасности Израиля Итамару Бен-Гвиру после публикации видео, в котором он высмеивал задержанных израильскими военными активистов на борту «флотилии Сумуд».

Об этом министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро сообщил на странице в соцсети Х.

21 мая 2024, 15:54

Согласно словам Барро, соответствующее решение принято в связи с «недопустимыми действиями в отношении французских и европейских граждан», которые находились на судах флотилии и были задержаны военными Израиля.

«С сегодняшнего дня Итамару Бен-Гвиру запрещен въезд на территорию Франции. Решение принято из-за его недопустимых действий в отношении французских и европейских граждан, находившихся на борту флотилии Global Sumud», – написал он.

В то же время, министр отметил, что Париж осуждает действия флотилии, которые «не дают никакого полезного эффекта и перегружают дипломатические и консульские службы».

«Но мы не можем мириться с тем, что французские граждане могут подвергаться таким угрозам, запугиваниям или жестокому обращению, тем более со стороны государственного чиновника. Я отмечаю, что эти действия были осуждены большим количеством израильских правительственных и политических деятелей. Они являются продолжением долгого списка шокирующих заявлений и действий, призывов к ненависти и насилию в отношении палестинцев», – написал министр.

Барро подчеркнул, что он, как и его итальянский коллега Антонио Таяни, призывает ЕС ввести санкции против Бен-Гвира.

Стоит отметить, что 20 мая Бен-Гвир опубликовал в соцсетях видео, на котором видно, как чиновник размахивает израильским флагом и кричит на иврите: «Добро пожаловать в Израиль, мы здесь хозяева» перед активистами, стоявшими на коленях. При этом в подписи к видео в посте Бен-Гвира говорится: «Вот так мы встречаем сторонников терроризма».

Как известно, в августе прошлого года активистка Грета Тунберг объявила о новой инициативе, заявив, что вместе с другими активистами начнет «крупнейшую в истории попытку» прорвать блокаду Сектора Газа. В ночь на 2 октября израильский флот перехопил большую флотилию из более чем 40 судов, направлявшуюся в Сектор Газа с гуманитарной миссией. На одном из судов находилась Тунберг.

При этом активистка заявила о «жестоком обращении». В МИД Израиля назвали «наглой ложью» сообщения о нарушении прав задержанной Тунберг.

Напомним, 21 ноября 2024 года Международный уголовный суд выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, бывшего министра обороны страны Йоава Галанта, а также командующего военным крылом ХАМАС Мухаммеда Ад-Дейфа. Их обвиняют в военных преступлениях.

Также недавно премьер-министр Венгрии Петер Мадяр заявил, что израильского премьера Нетаньяху могут арестовать во время визита в страну по ордеру Международного уголовного суда (МУС).

